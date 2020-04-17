Противовирусный препарат Remdesivir от Gilead Sciences проходит клинические испытания для лечения COVID-19. Испытания проходят в 152 клиниках по всему миру, в котором принимают участие около 2400 пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом. Официальные результаты пока неизвестны, но в медиа появились предварительные неофициальные данные из чикагской клиники, которые указывают на высокую эффективность данного препарата. В University of Chicago Medicine проходят лечение 125 добровольцев, 113 из которых имеют тяжелую форму заболевания.

Необходимо, конечно, дождаться этого официального подтверждения, которое будет базироваться на более широком круге участников. Официальная статистика от Gilead может быть доступной уже совсем скоро. Если предварительные данные окажутся верными, то это будет значительным прогрессом в борьбе с коронавирусом. Спасение жизней и сохранение здоровья неоценимо в данной ситуации. Это также очень важно для экономики, которая находится в ситуации карантина. Поэтому на эту новость сразу позитивно отреагировал Уолл-стрит.

Рынки понимают, что от решения проблемы здравоохранения сейчас зависит состояние экономики и компаний. Монетарные и фискальные власти уже сделали очень многое, их меры очень важны с точки зрения поддержки экономики и создания благоприятных условий для ее восстановления. Но основное слово сейчас за медициной. Поэтому будем надеяться, что разнонаправленные и многоуровневые исследования в этой области, проводимые по всему, миру дадут положительный результат в виде быстрого тестирования, лекарственных препаратов и вакцин.