По итогам прошлой недели индекс МосБиржи снизился на 5,34%. Фондовый рынок не очень сильный — нефтяные цены слабы. Инвесторы с ужасом ждут, что будет, когда заполнятся емкости для хранения нефти. Некоторые страны будут использовать для временного хранения нефти даже железнодорожные цистерны, но какие бы емкости ни были, их объем не безграничен. Когда они заполнятся, цены на нефть «спикируют» вниз. Картель «ОПЕК-плюс» заключил соглашение о сокращении предложения нефти на 9,7 млн. баррелей в день, а по оценке Генерального директора сланцевой нефтяной компании, работающей в Пермском нефтегазоносном бассейне, Parsley Energy Мэтта Галлахера, в настоящее время наблюдается «шок спроса» на 30 млн. баррелей в день. По оценке Галлахера, в первой половине года мы можем увидеть однозначные цены на «легкую» нефть.

Очень часто цены на нефть разворачиваются наверх через фигуру «двойная впадина», «тройная впадина», «перевернутая голова и плечи», «алмаз»… Редко наблюдается «V образный» разворот. Следовательно, цены на нефть спокойно могут прогуляться вниз в район 21,65-23 долларов по Brent. Ближайшая техническая поддержка на графике нефти Brent находится в районе 25 долларов.

Рынок в ближайшие недели будет слабопредсказуемым. Дональд Трамп планирует в мае ослабить карантинные меры в США, чтобы возобновить экономическую деятельность. Трамп выступает за постепенное возвращение к нормальной жизни в тех регионах, где коронавирус не получил сильного распространения. Чем это кончится – новой волной эпидемии или чем-то позитивным? Результаты очередного этапа тестирования препарата для лечения COVID-19 «Ремдисивир» будут опубликованы в последних числах апреля и пока неясно, какими они будут.

С вложениями в акции сейчас надо быть осторожным. Восстановительное ралли на американском рынке может взять паузу. Марк Мобиус, партнер-основатель в Mobius Capital Partners, считает, что увеличение темпов роста на фондовом рынке США приведет к рыночной коррекции. «Я считаю, что рынок показывает невероятные темпы восстановления. Если определить бычий рынок как рост на 20%, то мы сейчас снова в бычьем рынке. Но я так не думаю, поскольку, в конце концов, удар по прибыли у такого большого количества компаний по всему миру, в том числе в развивающихся странах, еще до конца не прочувствован рынком. И как только выйдут провальные результаты по прибыли в массовом количестве, тогда у участников рынка появятся сомнения. … мы также резервируем некоторое количество средств вне рынка, чтобы когда рынок снова начнет корректироваться, мы могли бы вернуться в него. Я ожидаю коррекцию, потому что темпы роста сейчас слишком велики. Так что нужно, так сказать, держать некоторое количество пороха наготове».

Кстати, эта неделя будет относительно спокойно с точки зрения публикации макроэкономической статистики, однако стоит обратить внимание на ряд публикаций… В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса деловой активности в производственном секторе и индекса PMI для сферы услуг за апрель в четверг. В пятницу США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. Очередное заседание Банка России по ставке пройдет 24 апреля, и глава ЦБ на прошлой неделе заявила о возможном снижении ставки. Такой сценарий вполне вероятен потому, что политика ЦБ не может выбиваться из общего тренда мировых центральных банков, а инфляция в апреле стала снижаться.