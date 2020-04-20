Американские биржевые площадки в пятницу закрылись в плюсе. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,68%, закрывшись на отметке 2874,56 пункта; промышленный индекс Dow Jones поднялся на 2,99%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,38%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 0,65%. Доходность 10-летних облигаций Германии прибавила менее чем один базисный пункт, до −0,47%.

Позитивные настроения были обусловлены перспективами поэтапного перезапуска американской экономики и отчетом компании Gilead Sciences о том, что экспериментальный препарат Ремдесивир может стать наиболее эффективным в лечении CОVID-19. На данном этапе, с учетом довольно стремительного роста заокеанских биржевых индексов и набирающего обороты сезона отчетов компаний, на американском рынке акций не обойдется без локальных коррекций. Однако стоит учитывать тот факт, что до тех пор, пока индекс S&P500 находится выше уровня 2700 пунктов, восходящий тренд остается в силе.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,9% и закрылись на отметке $28,25. Несмотря на позитив, на мировых финансовых площадках, цена на нефть остается под давлением крайне низкого спроса. На протяжении трех последних торговых сессий цена фьючерсного контракта Brent находится в коридоре $27—29. Позитивным сигналом для роста к отметкам $31—32 будет закрепление инструмента над его верхней границей, в случае же пробоя уровня $27 цена Brent может протестировать уровень $25.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 0,79%, закрывшись на отметке 2534,97 пункта. Уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2470 и 2500 пунктов, сопротивления — 2550 и 2610 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 106000 и 104500 пунктов. Сопротивления — 109000 и 114500 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 73,99, прибавив 0,23% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 73,40 и 73, сопротивления — 75 и 75,30.