В начале торгов возможны попытки тестирования уровня 75,0 по паре доллар-рубль
В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Так, акции Московской биржи (MOEX) подорожали на 4.4%, Роснефти (ROSN) – на 2.7%, Алросы (ALRS) – на 2.6%, Новатэка (NVTK) – на 2.1%, Газпром нефти (SIBN) – на 2.0%. Анонсированный президентом США план по «открытию» экономики и сравнительно сильные результаты отдельных компаний за первый квартал текущего года оказали поддержку «спросу на риск» на рынках в целом (выше прогнозов оказалась квартальная чистая прибыль корпораций Schlumberger, Procter&Gamble, State Street).
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 6.5%, Саратовэнерго (SARE) – на 5.8%, Красного Октября (KROT) – на 5.6%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 4.6%.
Фондовые индексы США повысились на 1.4% — 3.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немногим ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
С позиций технического анализа, возможен некоторый период консолидации по индексу РТС (границы консолидационного диапазона пока не сформированы, в качестве ближайшей поддержки можно рассматривать зону 1000 пунктов – 1030 пунктов). В то время как фьючерсы на нефть Brent торгуются вблизи отметки $28 за баррель, американская нефть WTI дешевеет более чем на 18% к уровню закрытия, зафиксированному в пятницу, поскольку трейдеры ожидают заполнения мощностей для хранения нефти в Кушинге (штат Оклахома) – хаб, поставка в который прописана в срочных контрактах на WTI. Сохранение высокой волатильности на рынке энергоносителей может негативно сказаться на активности покупателей на российском рынке акций.
На валютном рынке в начале торгов возможны новые попытки «тестирования» уровня 75.0 по паре доллар-рубль на фоне усиления рисков, связанных с динамикой цен на нефть.
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