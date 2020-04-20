В рамках предстоящей недели для мировых рынков вновь основным фактором продолжит оставаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Количество заболевших в мире продолжает расти и на утро понедельника уже превысило 2,4 миллиона человек, что сдерживает покупки в рисковых активах на опасениях усиления влияния пандемии на мировую экономику. Однако ожидание прохождения пика заболеваемости в некоторых странах и объявления планов по смягчению карантинных мер в США и Германии будут способствовать росту спроса на риск.

Инвесторы также обратят внимание на публикацию макроэкономической статистики, делая акцент на данных из США, и набирающий обороты сезон отчетности компаний в Штатах. В частности, выделим публикацию предварительных старновых индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности Европы и Штатов в апреле. Также существенное влияние на настроения игроков может оказать статистика по продажам жилья на вторичном рынке, данные по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования в США.

При этом на рынке энергоносителей мы ожидаем сохранение нефтью позиций на низких уровнях с попытками продолжения негативной динамики. Так, ближайший фьючерс на нефть марки Brent может в ходе недели предпринять попытку отступления к нижней границе диапазона 25 – 29 долларов.

Отметим, что настроения на утро понедельника на мировых рынках можно охарактеризовать, как умеренно негативные. В Азии наблюдается разнонаправленное движение основных индексов. Китай и Индия растут в пределах 0,5%, а Южная Корея и Япония снижаются на 0,6% и 1,4% соответственно. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. Ближайший фьючер на нефть марки Brent вновь несет потери, отступив ниже 27,5 доллара за баррель.

На таком фоне в начале торгов на российском фондовом рынке мы ожидаем преобладания продаж в наших акциях. При этом индекс МосБиржи уже на открытии может предпринять попытку ухода под нижнюю границу диапазона 2500 – 2700 пунктов. В случае ухудшения мировой конъюнктуры в ходе торгов рынок закрепиться ниже 2500 и продолжит движение в сторону минимумов прошлой недели.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем ослабления рубля. Существенные потери рынка энергоносителей и снижение валют развивающихся стран поспособствуют росту пары доллар/рубль на открытии торгов и ее подъему в район 74,5 рубля. В ходе сессии американская валюта может продолжить восходящую динамику и попытается протестировать сопротивление, расположенное на уровне 75 рублей.