В четверг и пятницу на российском рынке акций наблюдались робкие попытки роста, но сегодня они могут вновь смениться негативной динамикой. И причина этому опять нефть. Сегодня с утра «черное золото» вновь дешевеет и вплотную подошло к зоне поддержки 27 долларов за баррель.

На рынке по-прежнему наблюдается перепроизводство нефти, которую просто некуда девать из-за заполненности хранилищ. Особенно напряженная ситуация в Северной Америке, поэтому спрэд между североамериканской нефтью WTI и Brent уже превысил 10 долларов.

В случае пробоя Brent отметки 27 долларов, следующей целью движения станет психологическая отметка 25 долларов за баррель.

Естественно, что «нефтянка» утянет российский рынок вниз, и вполне возможно, что сегодня инвесторы проигнорируют пятничный рост американского рынка после нашего закрытия, тем более что с утра американские фьючерсы снижаются примерно на полпроцента.

В пятницу глава Банка России дала четкий намек о снижении ставки Банком России уже в эту пятницу. Поэтому рубль будет сегодня будет под давлением как из-за дешевеющей нефти, так и в ожидании снижения ставки. На малоликвидном пока рынке Форекс российская валюта снижается к доллару примерно на 0,8%, торги проходят выше отметки 74,5.

Не исключено, что рубль на негативном для него фоне в паре с долларом уйдет сегодня выше важного уровня 75.

Учитывая неизбежность сильного падения российской экономики, мы по-прежнему смотрим на рубль с пессимизмом и ждем в среднесрочной перспективе возврата курса выше отметки 80 руб за доллар.

Падающий рубль поддержит бумаги экспортеров, прежде всего «Норильского Никеля», который должен быть лучше рынка еще и из-за растущих цен на никель, палладий и платину. Однако в связи с общим негативным фоном на сильный рост бумаги рассчитывать не стоит.