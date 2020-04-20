Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2677,86 п. до 2534,97 п., а РТС с 1142,07 п. до 1078,69 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,0939 до $1,0874. Пара USD-RUB поднялась с 73,75 до 73,99, а EUR-RUB упала с 80,75 до 80,38. Нефть Brent подешевела с $31,48 до $28,08 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2789,82 п. до 2874,56 п.

Внимание рынков постепенно переключается со статистики по коронавирусу на планы властей в различных странах по рестарту экономики. В Европе уже отменяют некоторые ограничения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. В США также строят поэтапные планы вывода экономики из ступора. Индексы производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии резко обвалились, указывая на неизбежный глубокий спад. Статистика за март уже рисует мрачный апрель, хотя в дальнейшем можно ждать новостей об улучшении деловой активности.

Новая Зеландия опубликует в понедельник оценку инфляции за I квартал. Ожидается ускорение до 2,1%. Япония сообщит данные по экспорту и импорту. Германия уточнит цены производителей за март. Днём выйдет статистика еврозоны по торговому балансу. В России ожидается статистика по безработице, росту реальных зарплат и розничной торговле. В марте розничные продажи могли увеличиться на 2,6% после 4,7% в феврале, а рост реальных зарплат замедлиться до 5,5% в феврале с 6,5% в январе. Polymetal сообщит операционные результаты за первые три месяца года.

Резервный Банк Австралии опубликует протокол своего последнего заседания во вторник. Также выступит глава РБА Филипп Лоу. Далее днём выйдут данные по британской безработице, которая могла остаться на уровне 3,9% в феврале. Также днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW Германии. В США статистика продаж жилья на вторичном рынке и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос дивидендов за 2019 год. «Русгидро» сообщит операционные результаты. «ЭНЕЛ Россия» также сообщит дивиденды за 2019 год.

Великобритания во вторник публикует данные по инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится до 1,5% в марте с 1,7% в феврале. В США выйдет индекс цен на жильё и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России ожидается статистика по промышленному производству за март.

В четверг инвесторы получат предварительные оценки деловой активности в промышленности и сфере услуг от Японии до США. Сводный индекс еврозоны может упасть до 26,0 п. с 29,7 п. в марте. В США, как и всегда по четвергам, ожидаются данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Вероятно, число заявок составит 4,0 млн по сравнению с 5,245 млн неделей ранее. Далее в американском календаре продажи нового жилья. В России ожидается статистика цен производителей и международных резервов. НЛМК отчитается по МСФО за I квартал. «Полюс» сообщит операционные результаты за первые три месяца года, как и «Северсталь». Mail.ru Group отчитается по МСФО.

Япония начнёт пятницу с публикации цифр по инфляции. Великобритания сообщит динамику розничных продаж за март. Днём появятся индексы текущей ситуации, деловых ожиданий и делового климата IFO Германии. В США опубликуют статистику по заказам на товары длительного пользования за март. Ожидается, что в марте показатель провалился на 11,3%. Закроют день отчёты по потребительскому доверию от Университета Мичигана (США) и Baker Hughes по активным буровым. В России ЦБ РФ примет решение по ставке и многие уже ожидают, что она будет снижена. «Северсталь» сообщит отчётность по МСФО за I квартал, как и X5 Retail Group.

Неделя в Азии начинается довольно нервозно. Американская WTI валится вниз из-за рисков переполнения хранилищ и сохраняющегося низкого спроса. Доллар укрепляется на страхах рынка, что экономику США будет сложно перезапустить в ближайшее время. Меж тем, Народный Банк Китая снизил годовую ставку для премиальных заёмщиков до 3,85% с 4,05%, а пятилетнюю до 4,65% с 4,75%. В Новой Зеландии инфляция неожиданно разогналась до 2,5% в I квартале, хотя ожидалось ускорение до 2,1%. Япония сообщает о том, что экспорт в марте упал на 11,7%, а импорт на 5%. В случае с экспортом цифра оказалась хуже ожиданий, а вот провал импорта прогнозировался на уровне 9,8%. Ещё одним источником сомнений стала статистика из США. За воскресенье число заболевших COVID-19 американцев превысило 29,9 тыс., а число погибших составило около 1,76 тыс. Соответственно, ещё рано говорить о том, что ситуация позволяет постепенно отменять меры социального дистанцирования для перезапуска малого и среднего бизнеса. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19657,78 п. (-1,20%), Hang Seng — 24361,61 п. (-0,08%), Shanghai Composite — 2845,22 п. (+0,24%).

Ближний майский контракт WTI терял в утренние часы до 17%, торгуясь на уровнях 1999 года. Опасения возникают по поводу переполнения хранилищ из-за низкого спроса и продолжающегося упрямства американских производителей, которые не собираются снижать объёмы добычи. Впрочем, число активных нефтяных буровых США падает уже пять недель подряд активными темпами. По данным Baker Hughes, на неделе до 17 апреля количество активных вышек снизилось на 66 единиц до 438 штук. Однако это лишь говорит о том, что в будущем прирост новых добывающих мощностей сократится, а главную проблему составляют сотни тысяч скважин в эксплуатации. Золото в конце прошлой недели оказалось под давлением, но это пока не отразилось на долгосрочном спросе. Резервы SPDR Gold Trust остались на уровне 1021,69 тонн. К 9:00 мск Brent — $27,22 (-3,06%), июньский WTI — $23,56 (-5,87%), Золото — $1697 (-0,11%), Медь — $5179,78 (+0,21%), Никель — $12390 (+2,89%).

Индекс доллара повышался на 0,2% до 98,98 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 0,63% по сравнению с 0,64% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,086 (-0,16%), GBP-USD — $1,246 (-0,39%), USD-JPY – 107,84 (+0,27%).

Ситуация с основными индикаторами рыночных настроений неоднозначная. Металлы пытаются дорожать, нефть дешевеет, иена слабеет против доллара, как и большинство валют. Меж тем, слабость иены может быть реакцией на негативную статистику по экспорту, а не признаком аппетитов к риску. Соответственно, больше можно говорить о том, что рынки чувствуют себя неуверенно. Российские индексы также могут начать торги со снижения вслед за нефтью. Сектор нефтегазовых акций останется под давлением. С другой стороны, в Европе постепенно продолжают ослаблять меры социального дистанцирования. В Германии с 20 апреля начнут работать малые и средние предприятия торговли. Соответственно, оживление экономики в Европе может немного ободрить отечественных инвесторов.



