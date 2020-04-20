Рынок акций и курс рубля снизятся на ухудшении внешнего фона
Рынок акций РФ и рубль снизятся по итогам понедельника на ухудшении настроений глобальных инвесторов. Снижение стоимости нефти будет давить на рублевые активы.
ПРОГНОЗЫ
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное, отмечает Виталий Манжос из ИК "Алго капитал". Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением, указывает он.
"В рамках предстоящей недели для мировых рынков вновь основным фактором продолжит оставаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Количество заболевших в мире продолжает расти и на утро понедельника уже превысило 2,4 миллиона человек, что сдерживает покупки в рисковых активах на опасениях усиления влияния пандемии на мировую экономику", — поясняет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.
На таком фоне в начале торгов на российском фондовом рынке аналитик ожидает преобладания продаж, и индекс Мосбиржи уже на открытии может предпринять попытку ухода под отметку 2500 пунктов, добавляет он.
На валютном рынке в начале торгов возможны новые попытки роста доллара и "тестирования" уровня 75 рублей на фоне усиления рисков, связанных с динамикой цен на нефть, считает Антон Старцев из ГК "Олма".
Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает ослабления рубля в паре с долларом на открытии торгов до уровня 74,6 рубля и дальнейшего движения в течение дня в диапазоне 74,25-75 рублей.
ВНЕШНИЙ ФОН
Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торговой сессии выросли в диапазоне 1,5-3% на фоне оптимизма инвесторов, связанного с заявлениями президента США Дональда Трампа о постепенном снятии карантина в стране.
Но с утра фьючерсы на эти индексы снижаются в пределах 0,5%.
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также преимущественно снижаются, в том числе японский Nikkei 225 на 1,15%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,45%, гонконгский Hang Seng Index на 0,18%.
Стоимость нефти падает на 2,8%, до 27,3 доллара за баррель сорта Brent.
Курс евро к доллару снижается на 0,27% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0845 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций поднялся по итогам последней торговой сессии прошлой недели. Рост рынка нефти и западных фондовых индексов поддержал повышение стоимости российских активов.
Индекс Мосбиржи на закрытие торгов пятницы повысился на 0,79%, до 2534,97 пункта, индекс РТС — на 1,1%, до 1078,69 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 16 копеек, до 73,99 рубля, евро — вырос на 3 копейки, до 80,38 рубля, также следует из данных Московской биржи.
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