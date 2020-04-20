АФК "Система" назначает нового президента компании
На должность президента АФК «Система», по сообщению компании, назначен Владимир Чирахов, занимавший должность генерального директора Детского мира с 2012 г. Бывший президент АФК «Система» Андрей Дубовсков избран заместителем председателя совета директоров компании.
Комментарий. Мы высоко оцениваем руководящие качества и А. Дубовскова, и В. Чирахова. В то же время назначение г-на Чирахова на должность главы АФК «Система» может означать стремление основного акционера компании придать новый импульс ее развитию, в частности, с усилением акцента на развитие компании «Озон», которая является одним из наиболее динамично развивающихся активов АФК «Система».
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