Реакция сегмента ОФЗ на мягкую риторику Набиуллиной не заставила себя долго ждать
После заявлений о «пространстве для снижения» ключевой ставки на ближайшем заседании 24 апреля доходности ОФЗ направились вниз и за день потеряли от 30 до 42 бп. Наибольшие снижение наблюдалось на середине кривой в бумагах с погашением в 2023-26 гг (-40/-42 бп), а спреды к ключевой ставке вернулись на уровень 6 марта (до заседания ОПЕК+).
За прошедшую неделю кривая ОФЗ стала более крутой. Доходности показали снижение на 47-52 бп в бумагах с погашением в 2022-26 гг, а для выпусков на дальнем конце кривой – 35-40 бп в доходности. Учитывая резкость движения, инвесторы не были в полной мере готовы к такому сигналу. В свою очередь, быстрая переоценка повышает риск разочарования действием или сигналом непосредственно по итогам заседания. Так, например, снижение ключевой ставки на 25 бп или сдержанная риторика на перспективу ближайших заседаний будут поводами для фиксации «быстрой» прибыли.
Текущий настрой вторичного рынка должен позитивно сказаться на аукционах ОФЗ в среду. Минфин вполне может попробовать разместить бумаги на дальнем конце кривой (15 или 19 лет), аукционы в которых приостановились 12 февраля. Напомним, что в корзине «более 10 лет» по квартальному плану Министерству необходимо разместить еще 100 млрд руб.
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