Прошедшую неделю российские суверенные евробонды провели среди отстающих. Пятничные торги на ЕМ завершились умеренно позитивно – снижением доходностей в пределах 4–12 б.п. Российские суверенные выпуски были среди отстающих и не продемонстрировали единой динамики. В частности, RUSSIA’47 (YTM 3,82%) потерял в цене порядка 0,5 п.п., тогда как RUSSIA’26 (YTM 2,87%), напротив, прибавил около 0,25 п.п. Итогом прошедшей недели для российских выпусков стал рост доходности в пределах 10 б.п., в основном на дальнем участке кривой. В то же время бенчмарк RUSSIA ’29 (YTM 3,03%) за прошедшую семидневку поднялся вверх по доходности лишь на 2 б.п., а спред RUSSIA’47–RUSSIA’29 сузился на 30 б.п. до текущих 80 б.п. Среди аналогов на ЕМ в указанный период хуже выглядели лишь турецкие бумаги, где рост доходностей составил порядка 60 б.п., тогда как на остальных рынках доходности, напротив, упали в среднем на 25–35 б.п. Тем не менее доходности российских евробондов все еще остаются самыми низкими. Сегодня внешний фон неоднозначный, нефтяные цены идут вниз, поэтому утром котировки российских бумаг будут под давлением.