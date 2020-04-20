Пятничная пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной не оставила сомнений в том, что на предстоящем на этой неделе заседании ЦБ ключевая ставка будет понижена. Сегмент ОФЗ, естественно, отреагировал резким ростом котировок, тогда как рублю на фоне некоторого восстановления нефтяного рынка удалось продемонстрировать нейтральную динамику.

По итогам пятницы доходности ОФЗ снизились в среднем на 30–40 б.п., при этом биржевые обороты на вторичном рынке заметно возросли, достигнув почти 55 млрд руб. Много сделок было на всей кривой, но почти половина торгового объема пришлась на выпуски со сроком обращения до четырех лет. По итогам же недели в целом снижение доходностей составило 30–50 б.п. до 6,55% годовых на самом дальнем участке. Это всего на 40–50 б.п. выше исторических минимумов конца февраля.

Таким образом, если в эту пятницу ставка будет снижена на 25 б.п., то это уже учтено сегментом госбумаг. Однако, на наш взгляд, интрига, связанная с предстоящим заседанием ЦБ, не снята, поскольку теперь рынку важно понять, начинается ли новый цикл снижения ставки или же это будет разовый шаг. Кривая свопов IRS в пятницу сдвинулась вниз на 20–30 б.п., а недельное движение составляет 40–60 б.п., сигнализируя, что ключевая ставка достигнет 5,5% в течение полугода.