ЦБ дал сигнал о возможном снижении ключевой ставки уже на ближайшем заседании Банк России будет «предметно» рассматривать подобную возможность. Комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной непосредственно перед началом периода тишины вновь оказались достаточно мягкими, шансы на то, что цикл снижения ключевой ставки продолжится уже на ближайшем заседании, растут.

Было особо подчеркнуто, что вариант снижения ставки будет предметно рассмотрен уже в пятницу. Всплеск инфляции в последние недели и последовавший за ним рост инфляционных ожиданий ЦБ считает краткосрочным, он вызван ажиотажным спросом на достаточно узкий список наименований товаров. Несмотря на этот всплеск, годовые темпы инфляции пока остаются ниже долгосрочного ориентира в 4%.

В среднесрочной перспективе дезинфляционные факторы сохраняются, это как раз и может быть основанием для перехода к стимулирующей денежно-кредитной политике. Одновременно было сказано,что программа количественного смягчения в России не рассматривается, Центробанк не видит необходимости выкупать

ОФЗ с рынка, объем госдолга в РФ по-прежнему невысок, долговой рынок стабилен. Особенно негативно глава ЦБ высказалась о выкупе облигаций с рейтингом ниже инвестиционного уровня. Мы ждем, что по итогам заседания регулятор снизит ставку на 25 б.п. до 5,75% и одновременно даст умеренно мягкий комментарий.

Минфин допускает, что дефицит бюджета в этом году может составить 5,6 трлн руб. По последним оценкам, при

сохранении цен на нефть марки Urals вблизи 20 долл./барр. доходы бюджета в этом году могут составить 15,2 трлн руб.,расходы – 20,8 трлн руб., что приведет к росту дефицита бюджета до 5,6 трлн руб.

Для финансирования бюджетного дефицита из ФНБ может быть потрачено 2 трлн руб., около 1 трлн руб. – из дополнительных источников, остальное же должно быть получено за счет наращивания госдолга.

Падение оценок доходов бюджета вполне ожидаемо, оценка расходов также была повышена относительно последней версии бюджетных проектировок примерно на 0,9 трлн руб., это тоже кажется вполне логичным, и даже мы допускаем, что она может быть увеличена, если будет необходимость в дополнительных мерах поддержки экономики.

При этом мы полагаем, что расходование средств ФНБ может оказаться выше предполагаемых 2 трлн руб., суверенные фонды в момент кризиса становятся основными источниками поддержки экономики. Мы ждем резкого сокращения ФНБ по итогам года.