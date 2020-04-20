За выходные ситуация с распространением коронавируса в наиболее пострадавших регионах улучшилась; в частности, похоже, что в Нью-Йорке пик эпидемии пройден. Однако эти улучшения все же не позволят быстро ослабить карантинные меры. Хотя многие страны и намереваются приступить к этому, вероятно, действовать они будут очень постепенно, потому что в отсутствие вакцины ослабление карантина не означает быстрого возврата к привычному образу жизни, поскольку будет сохраняться риск новой вспышки коронавирусной инфекции. Поэтому, на наш взгляд, оптимизм, наблюдаемый в последнее время на глобальных рынках, окажется кратковременным.

Сегодня утром рискованные активы оказались под давлением, особенно нефть (из-за затоваривания рынка): котировки фьючерсов WTI упали на 19% до менее $15/барр. Цена Брент снизилась не так сильно — всего на 3%. Рубль в этих условиях ослаб почти на 1% и находится в диапазоне 74,6-74,7. Если обвал нефти сегодня продолжится, то рубль может пробить уровень 75 и продолжит слабеть на этой неделе.