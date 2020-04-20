Мы проанализировали макроэкономические последствия сделки ОПЕК+. Хотя она и скажется негативно на динамике российского ВВП в 2020 году, этот эффект будет незначительным. В нынешних условиях для России гораздо важнее не физические объемы добытой и экспортируемой нефти, а стабильность цен на нефть и их уровень. Очевидно, что сделка оказала поддержку нефтяным котировкам, что чрезвычайно важно для стабильности рубля и оживления экономики в 2П20. В новых условиях можно надеяться на более быстрое оживление экономики, чем без сделки, что может с лихвой компенсировать снижение добычи нефти.

> Условия сделки ОПЕК+. Россия снизит добычу нефти (включая газовый конденсат) до 9,5 млн барр. в сутки в мае — июне с уровня 1К20 (более 11 млн барр. в сутки). Во втором полугодии суточная добыча составит 10 млн барр., а в 2021 году — возрастет до 10,5 млн барр. С учетом результатов первого квартала добыча нефти снизится в 2020 году на 7,6%, а в следующем году — вырастет на 1,6%.

> Падение производства нефтепродуктов сильнее влияет на экономику, чем снижение добычи нефти. Это связано со значительным мультиплицирующим эффектом производства нефтепродуктов. В целом негативный эффект на экономику составит около 0,9% ВВП.

> Уровень цен на нефть и его стабильность важнее объемов добычи. Уже озвученные меры поддержки экономики в условиях развития эпидемии составляют около 2 трлн руб. Снижение волатильности нефтяных цен и их возможный рост в 2П20 помогут российской экономике "ожить" и минимизируют дальнейшие затраты бюджета на поддержку.



