За неделю, завершившуюся 15 апреля, отток капитала из акций развивающихся рынков замедлился, составив $682 млн (0,06% отслеживаемых EPFR Global активов под управлением) против $1,4 млрд неделей ранее. За тот же период отток средств из фондов категории GEM уменьшился с $1,2 млрд до $451 млн (0,08%).

Среди развивающихся и пограничных рынков наибольший приток капитала зафиксирован у Китая — $254 млн (0,05%). Второе место заняла Россия — плюс $53 млн (0,11%) против $14 млн неделей ранее. Среди более ликвидных развивающихся рынков Россию в относительном выражении обошла только Турция, приток капитала в которую составил 0,12% активов под управлением (или $11 млн в абсолютном выражении).

Совокупный чистый приток капитала в Россию можно разложить на следующие составляющие: поступление $56 млн (0,73%) обеспечили специализированные российские фонды, а $14 млн — фонды, ориентированные на страны Европы и региона EMEA. Фонды категории GEM вывели из России $23 млн, что соответствует оттоку их вложений по миру в целом. Через активные фонды в Россию было инвестировано $63 млн в чистом выражении, через пассивные — $10 млн. Судя по всему, треть от совокупного чистого притока капитала в активные специализированные российские фонды, который в общей сложности составил $44 млн, обеспечил один фонд; остальные две трети были внесены другими фондами этой категории. За отчетную неделю индекс РТС упал на 6,1%, тогда как индекс MSCI EM вырос на 1,6%.

Умеренный приток капитала по итогам одной недели еще ни о чем не говорит, однако тот факт, что он произошел на фоне отставания локального рынка в целом, может указывать на то, что некоторые инвесторы ищут возможности восстановить позиции в российских активах, учитывая общее рыночное отставание с начала года и новые договоренности ОПЕК+. Впрочем, нефтяное соглашение в его нынешнем виде вряд ли компенсирует эффект от падения глобального спроса на нефть.



