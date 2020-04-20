Нефть Brent волатильна из-за новостей о падении цен реальных поставок в США. На азиатской сессии сорт марки WTI сегодня утром впервые с 1999 года падал ниже 15 долларов. Речь шла о контракте, который истекает на этой неделе, однако это произвело сильное впечатление на рынок: североморский эталон тоже начал терять в пределах 4%. Негатив был связан с отдельными эпизодами в Техасе, когда добывающие компании физически продают ограниченные объемы по ценам чуть выше 2 долларов. По неофициальным данным, уже были случаи и бесплатных поставок, и по отрицательной цене (с премией для покупателя).

Новый исторический минимум по WTI мы оцениваем как симптом близкого перенасыщения рынка, которое приведет к сжатию предложения в сланцевой отрасли. Его пик должен произойти непосредственно перед началом снятия карантина в США, предположительно еще до окончания апреля. Вследствие этого нефть может резко усилить ценовые движения на этой неделе. Преобладающим будет рост, однако не исключены просадки до 25 долларов и ниже.

В лидерах падения сегодня ожидаемо игроки нефтяной отрасли. Однако это снижение носит очень умеренный характер. Так, Лукойл теряет 1,6%, Башнефть 1,1%, Роснефть 0,7%. Помимо нефтяников в фокусе у медведей сегодня Полюс (-3,4%), который падает вслед за унцией золота. Сегодня основной драгметалл обновил минимум недели, пробившись к 1685 долларам. С прошлого вторника, когда за золото давали 1788 долларов, падение составило более 6%. Бумаги Полюса отступили вниз от своих недавних максимумов на 8,6%. Текущие цены мы считаем интересными для покупки на среднесрочную перспективу. Цель по золоту – 1810 долларов, по Полюсу – 12500 рублей.

Среди растущих бумаг сегодня лидирует АФК Система (+4%). В субботу состоялось заседание совета директоров компании, на котором в должности гендиректора корпорации был утвержден Владимир Чирахов, до этого возглавлявший дочку АФК Система сеть магазинов Детский мир. В прежние годы ротация топ-менеджемента внутри холдинга происходила за счет управленцев из МТС. Рынок связывает с назначением Чирахова надежды на усиление финансовых показателей и показателей динамики бумаг АФК Система. Мы полагаем, что к текущему моменту акции отыграли свой среднесрочный потенциал. Более вероятным на этой неделе является спекулятивное снижение акции вплоть до 13 рублей, то есть порядка 6,5% вниз от текущих значений.

В целом российские индексы акций пока не выглядят перепроданными. РТС сохраняет потенциал снижения до 1020 пунктов, но более вероятна боковая динамики около 1050 пунктов. В течение недели мы ожидаем возобновления роста и подъем к 1200 пунктам. Индекс Мосбиржи также имеет задел для падения – до 2450 пунктов, который, впрочем, может так и не быть реализован. Более вероятным видится сценарий остановки около текущих значений (около 2500 пунктов), а в последующие сессии – новый подъем к 2700.

Российская валюта сегодня отступает под нажимом доллара и евро. Валюта США сегодня вновь поднималась выше 75, евро – чуть ниже к 81,5. Может быть предпринята попытка обновить эти локальные максимумы, но мы ожидаем спокойной сессии с сохранением доллара около 74,5 рублей, а евро – 80,5 рублей за единицу валюты.