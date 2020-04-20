В понедельник российский рынок торгуется около предыдущего закрытия, индекс Мосбиржи в слабом минусе, менее 1%. Сегодня участники заняли выжидательную позицию, поскольку нефть снижается, европейские рынки в слабом минусе, американские рынки в пятницу закрылись положительно. Индекс S&P 500 подрос на 2,68%. Китайский рынок сегодня закрылся в плюсе. Индекс CSI 300 повысился на 0,36%. Нефть снижается вторую неделю, сейчас Brent по 27 долл., и складывается впечатление, что котировки могут нарисовать двойное дно. При таком развитии событий можно увидеть нефть еще на 2-3 доллара ниже, по Brent. В этом случае на российском рынке возрастет волатильность.

Показателем интереса инвесторов к российским бумагам, остается долговой рынок. Сегодня наблюдается хороший спрос по госдолгу. Доходность по 10 летним ОФЗ продолжает снижаться, сейчас на уровне 6,27%. Повышенный спрос на российский госдолг появился после заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании — 24 апреля. Снижение процентной ставки стало бы хорошим сигналом для российской экономики в сложный период. Так как это общий тренд для мировых Центробанков, а ЦБ РФ ранее действовал в основном в противофазе.

Ситуация в мировой экономике остается напряженной из-за закрытия предприятий на фоне изоляции. МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3%. Лидеры некоторых стран, из-за роста безработицы постепенно смягчают режим карантина. Дональд Трамп заявил о том, руководители штатов могут сами принимать решение о поэтапном снятии карантина. В ЕС уже открываются некоторые кафе, но из-за отсутствия туристов, заведения в основном остаются пустыми. Пока никто не знает, сколько времени займет снятия карантина, в основных странах. Помимо снятия карантина, должна поменяться психология поведения населения, что также займет некоторое время. К осени можно увидеть результаты действий финансовых властей и оживление мировой экономики.

Российский рынок по-прежнему сохраняет привлекательность из-за его низкой стоимости. В ближайшие дни российский рынок будет торговаться в интервале 2500-2550, по индексу Мосбиржи.