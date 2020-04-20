На сегодняшний день уран является единственным видом сырья, которое растет вопреки эпидемии коронавируса и даже благодаря ей. Фьючерсы на радиоактивный металл с середины марта подскочили с 19 долларов за фунт до 32,4 доллара, и, вероятно, это еще не предел. Сейчас уран торгуется на пиках с февраля 2016 года. Однако технически ничто сейчас не мешает ему вернуться к ценам 2013 и 2015 годов, когда этот металл стоил более 40 долларов (еще +23%).

Ситуацию на рынке сейчас определяет то, что синхронно остановилась добыча сразу у двух крупнейших производителей урана. Это казахстанский «НАК «Казатомпром» и канадская Cameco Corp, занимающие на глобальном рынке 23% и 17% соответственно. Их основные месторождения закрыты на карантин уже больше недели. Срок возобновления работ предварительно составляет от одного до трех месяцев, что приведет к сокращению мирового производства урана примерно на 20 тысяч тонн, или до трети общей годовой добычи. Таким образом, мы сейчас наблюдаем слом 10-летнего тренда, когда рынок переживал хронический избыток урана.

С момента аварии на японской «Фукусиме» и массового закрытия АЭС добывающие предприятия по всему миру и атомные электростанции были вынуждены накапливать излишки урана в хранилища. В отдельных случаях это приводило к появлению урановых резервов на срок до 5 лет. Теперь же объемы ядерного топлива впервые за много лет начнут сокращаться. И связано это с тем, что в отличие от добычи сырья остановить производство атомной энергии практически не возможно. Все без исключения АЭС на период карантина работают на полной мощности. В США отдельным распоряжением надзорных органов атомной энергетике повышена квота за счет станций другого типа: сокращение производства электричества на ядерных объектах не происходит.

Инвесторы могут поучаствовать в нынешнем урановом ралли через рынок производных инструментов, покупая фьючерсы на радиоактивный металл, и через акции урановых компаний. Они доступны по отдельности, а также в виде диверсифицированного портфеля акций ETF, например, глобального фонда URA, в который входят уже упомянутые «Казатомпром», Cameco, а также Barrick Gold, Uranium Participation (обе базируются в Канаде), Itochu (Япония), Samsung C&T (Южная Корея), Rio Tinto (Австралия) и многие другие.

По нашему прогнозу, снижение поставок урана может затянуться на срок от полугода до нескольких лет. В этом случае не исключаем возврат цен на радиоактивный металл к максимумам 2011 года (72,5 доллара за фунт), что оставляет двукратный потенциал роста фьючерса и трех-пятикратный задел для роста акций атомных промышленников.