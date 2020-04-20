Группа Mail.ru представит свои финансовые результаты за 1К 2020 г. в четверг 23 апреля. Согласно прогнозу менеджмента 1К должен был стать низшей точкой роста и прибыльности в этом году, а во 2К ожидалось заметное улучшение. Однако, с учетом последних тенденций, мы полагаем, что 2К окажется заметно слабее на фоне падения рекламных доходов. В связи с деконсолидацией некоторых бизнесов и включением в базу расчета других, даны примерные относительные изменения показателей в процентах.

Выручка группы, согласно нашим расчетам, выросла по итогам квартала на 13% г/г до 22,07 млрд руб. Негативные тенденции в рекламном бизнесе начали активно проявляться в марте и усилились во второй половине месяца, что повлияло на показатели основного сегмента Communications and Social. Основные операционные метрики социальных сетей ВК и ОК при этом продолжили улучшаться с ускорением по мере расширения карантинных мер. Мы ожидаем, что выручка C&S увеличилась на 8% г/г до 12,56 млрд руб. EBITDA сегмента, на наш взгляд, была стабильна, а рентабельность снизилась 3,6 п.п. до 52,3%.

Игровой сегмент мог показать себя несколько лучше, чем менеджмент ожидал изначально, на фоне изменения валютного курса и усиления карантинных мер в мире. Мы ожидаем роста выручки подразделения на 11,4% г/г до 7,75 млрд руб. В минувшем квартале MRG представили 3 игровых проекта включая Warface для Nintendo Switch и мобильных платформ. Версия игры для Switch уже к концу марта набрала 1 млн зарегистрированных пользователей. Мы ожидаем, что, как и прежде, группа активно инвестировала на протяжении квартала в продвижение своих игровых проектов, что негативно отражается на маржинальности. Рентабельность EBITDA сегмента может составить 5%.

Прочие направления интернет-компании, согласно нашим прогнозам, продемонстрировали устойчивые темпы роста выручки на уровне 70% г/г до 1,85 млрд руб. (вкл. выручку сервиса Юла в 620 млн руб.). Некоторые проекты группы могут извлечь долгосрочные выгоды из сложившейся ситуации, в частности облачные и образовательные сервисы. Однако сервисы объявлений оказываются в более уязвимом положении. В силу инвестиций в проекты на стадии роста мы ожидаем отрицательную EBITDA направления —619 млн руб.

Основное внимание при презентации результатов мы сосредоточим на прогнозах и комментариях менеджмента относительно следующих нескольких кварталов. Мы отмечаем, что значительный уровень неопределенности и падение рекламного рынка делает вероятным отзыв или ухудшение прежних годовых прогнозов группы. Также изменения могут коснуться и инвестиционной стратегии MRG на этот год.



