Статистика по вспышке коронавируса в мире постепенно улучшается, если выход на «плато» можно так рассматривать, и, учитывая приток ликвидности, делает возможным движение индексов, абсолютно не привязываясь к фундаментальной оценке. Трейдинг в данных условиях становится трейдингом на новостях и ожиданиях. Основной принцип: «Покупай на слухах, продавай на фактах».

Любые сообщения о вакцине, выходе той или иной экономики из карантина приводят к всплеску надежд, активным покупкам и, если не успел зафиксировать прибыль, убыткам. Хотите торговать в таких условиях – имейте железные нервы и правильные стопы.

На прошлой неделе индекс S&P500 вырос на 3%, и у многих инвесторов появилось желание продолжать покупки и на этой неделе, ведь индекс закрылся выше 50-дневной скользящей средней впервые с 21 февраля. Тем не менее, аналитики предупреждают, что впереди может быть еще большая нестабильность, пока не будет достигнут значительный прогресс в области локализации вспышки коронавируса. А еще в США на прошлой неделе стартовал сезон квартальных отчётностей. Из индекса S&P500 пока отчиталось не более 10% компаний, и стоит признать, что результаты не столь негативные, как можно было ожидать.

Банковский сектор отразил значимые убытки за счет увеличения резервов, а большинство отчитавшихся компаний задекларировали финансовые показатели выше прогнозов. Те же компании, что могли не сильно порадовать инвесторов, свои отчеты перенесли на более поздние сроки, что в принципе может сгладить реакцию рынков. Так что на этой неделе нас снова ждет волатильность, однако есть за что ухватиться и активному трейдеру. Завтра после закрытия торгов в США ждем отчета компании Netflix, акции потокового гиганта вслед за Amazon обновили свой исторический максимум. Ожидается, что Netflix сообщит о скорректированной прибыли в 1,87 доллара на акцию в первом квартале.

А теперь повторим упражнение: «Покупай на слухах, продавай на фактах», так что прыгать в уходящий поезд сейчас – не лучший вариант, можно просто порадоваться за тех, кто отыграл эту идею.

Помимо Netflix, на этой неделе ожидаются отчетности IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin, Philip Morris, Paypal, Roche, NextEra Energy, Novartis, 3M, Intel, Total, Verizon и Astrazeneca. Что позволит уже с большей вероятностью определить, кто в итоге проиграет, а кто наберет очков по итогу текущего кризиса.

Российский рынок сегодня находится под давлением, как и фьючерсы на американские фондовые индексы, из-за снижения ближайшего фьючерса на нефть марки WTI на 61,39%, до $11,32 за баррель (15:00 МСК). Радует только одно: данному фьючерсу осталось торговаться один день, однако после экспирации, возможно, просядут и дальние фьючерсы на нефть. С другой стороны, июньский Brent торгуется на уровне 26,4 доллара за баррель, снизившись по отношению к пятнице на значение около двух долларов, что не сильно критично в текущих условиях. Индекс Мосбиржи снижается на 0,85%, долларовый индекс РТС падает на 1,6%. Рубль ослаб к доллару на 0,86% до уровня 74,64 и к евро слабеет на 0,71% до уровня 80,91.

Новостной фон сегодня явно не на стороне быков, фьючерс на S&P500 снижается на 1,9%, однако переломить ситуацию может новый пакет поддержки малого бизнеса США. Вполне вероятно, что соглашение на сумму до 450 млрд долларов будет достигнуто уже сегодня.



