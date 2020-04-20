Alibaba намерена стать глобальным лидером облачной инфраструктуры, потеснив с пьедестала Amazon и Microsoft. 28 миллиардов долларов инвестиций на горизонте трех лет (200 миллиардов юаней) – это порядка половины годовой выручки компании. Проект, безусловно, амбициозный. А в условиях пандемии еще и актуальный: Китай только что пережил взлет спроса на онлайн-сервисы, в особенности игровые, образовательные, офисные и на дистанционную продажу товаров. В отличие от США, китайский бизнес пока не привык к услугам аренды виртуальных серверов, предпочитая хранить данные на собственном «железе». Однако игроки рынка уже отмечают сдвиг в сторону перехода компаний на удаленные мощности. Потенциал роста этой отрасли может измеряться десятками процентов в год, а значит, Alibaba входит в этот сегмент в очень удачный момент времени.

Что касается глобальных амбиций китайской корпорации, то здесь у нас осторожный прогноз. Сейчас у Alibaba всего около 8% рынка облачных серверов – против 50% у Amazon и 15,5% у Microsoft. Догнать их только за счет спроса внутри Китая вряд ли получится: конкуренты в лице Tencent и Baidu будут сдерживать рост доли Alibaba. На внешних площадках присутствуют не менее серьезные игроки с большим потенциалом: помимо упомянутых Amazon и Microsoft, это также Google и IBM. При этом возможно, что в ближайшем будущем произойдет сегментирование данного рынка. Например, китайские компании могут занять нишу серверов на нейронных процессорах, которые специализируются на услугах, связанных с обработкой данных с помощью искусственного интеллекта.

На горизонте ближайших трех лет мы не видим предпосылок к тому, что сегмент облачных серверов стал для Alibaba доминирующим. Выручка, полученная от продажи дистанционных IT-услуг, вероятнее всего, пока будет полностью реинвестирована, а их доля в общем бизнесе останется в пределах 10-12%.

Однако уже сейчас рынок будет закладывать в стоимость бумаг те инновации, за счет которых Alibaba планирует меняться в отдаленном будущем. В этом году бумаги компании прошли проверку на прочность, потеряв менее 5% на фоне просадки рынка почти на 12%. С прицелом на год мы закладываем справедливую стоимость бумаги 245 долларов, что на 17% выше ее текущей цены.