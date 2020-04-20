Динамика цен на нефть определит дальнейшее направление движения российских индексов
Рекордные по историческим меркам объемы денежной ликвидности, влитые за последний месяц на финансовые рынки крупнейшими мировыми центробанками, смогли вернуть на траекторию роста заокеанские и европейские биржи. На прошедшей неделе, вопреки негативной статистике по экономике США, которая в условиях карантинных мер для инвесторов не стала сюрпризом, поводом для роста биржевых индикаторов к новым вершинам стал план Трампа о поэтапной перезагрузке американской экономики, а также отчет корпорации Gilead Sciences о том, что перспективный препарат «Ремдесивир» может стать одним из самых эффективных в лечении нового типа коронавируса. Стабилизация ситуации на мировых финансовых рынках привела к постепенному возвращению денег иностранных фондов в российские активы, что вкупе с продажами Банком России валюты на открытом рынке и ожиданиями снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю.
Напомню, что на данном этапе Банк России использует два механизма перед принятием решения о продаже валюты. Первый – это снижение нефтяных котировок ниже цены отсечения в рамках бюджетного правила ($42,4), и второй — реализация валюты, поступающей в Банк России из ФНБ за пакет акций Сбербанка, который активируется при снижении цены нефти марки Urals ниже $25. Однако в последние несколько дней, в отличие от фондовых рынков Старого и Нового Света, российские биржевые индикаторы на фоне негативной конъюнктуры на рынке энергоносителей так и не смогли продемонстрировать впечатляющих результатов.
В настоящий момент рынок нефти продолжает находиться под давлением крайне низкого спроса и переизбытка предложения. Так, согласно оценке ОПЕК, глобальный спрос на нефть в текущем году упадет на 6,8 млн баррелей до 92,82 млн баррелей в сутки. Наибольшее падение из-за последствий борьбы с COVID-19 эксперты альянса ожидают во втором квартале. Но, несмотря на мрачные прогнозы, в конце тоннеля все-таки есть луч света в виде перспективы постепенного восстановления экономик Китая, Европы и США, в связи с чем на коррекциях наиболее привлекательными для покупок могут стать акции нефтегазового сектора, такие как «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Газпром нефть».
Сегодня негативные настроения на отечественном рынке акций обусловлены очередным падением нефтяных котировок и отрицательной динамикой фьючерсов на биржевые индексы США. Фьючерсный контракт Brent четвертую торговую сессию подряд проводит в диапазоне $27-29, и пробой его нижней границы может способствовать дальнейшему снижению инструмента к отметке $25. При развитии данного сценария рублевый индикатор рискует опуститься к уровням 2350-2400 пунктов, а рубль вплотную приблизится к отметке 76 за доллар. Таким образом, в ближайшие дни внимание участников торгов будет сосредоточено на динамике нефтяных цен, которые станут определяющим фактором дальнейшего направления движения российских биржевых индексов и валюты.
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