Рекордные по историческим меркам объемы денежной ликвидности, влитые за последний месяц на финансовые рынки крупнейшими мировыми центробанками, смогли вернуть на траекторию роста заокеанские и европейские биржи. На прошедшей неделе, вопреки негативной статистике по экономике США, которая в условиях карантинных мер для инвесторов не стала сюрпризом, поводом для роста биржевых индикаторов к новым вершинам стал план Трампа о поэтапной перезагрузке американской экономики, а также отчет корпорации Gilead Sciences о том, что перспективный препарат «Ремдесивир» может стать одним из самых эффективных в лечении нового типа коронавируса. Стабилизация ситуации на мировых финансовых рынках привела к постепенному возвращению денег иностранных фондов в российские активы, что вкупе с продажами Банком России валюты на открытом рынке и ожиданиями снижения ключевой процентной ставки оказало поддержку рублю.

Напомню, что на данном этапе Банк России использует два механизма перед принятием решения о продаже валюты. Первый – это снижение нефтяных котировок ниже цены отсечения в рамках бюджетного правила ($42,4), и второй — реализация валюты, поступающей в Банк России из ФНБ за пакет акций Сбербанка, который активируется при снижении цены нефти марки Urals ниже $25. Однако в последние несколько дней, в отличие от фондовых рынков Старого и Нового Света, российские биржевые индикаторы на фоне негативной конъюнктуры на рынке энергоносителей так и не смогли продемонстрировать впечатляющих результатов.

В настоящий момент рынок нефти продолжает находиться под давлением крайне низкого спроса и переизбытка предложения. Так, согласно оценке ОПЕК, глобальный спрос на нефть в текущем году упадет на 6,8 млн баррелей до 92,82 млн баррелей в сутки. Наибольшее падение из-за последствий борьбы с COVID-19 эксперты альянса ожидают во втором квартале. Но, несмотря на мрачные прогнозы, в конце тоннеля все-таки есть луч света в виде перспективы постепенного восстановления экономик Китая, Европы и США, в связи с чем на коррекциях наиболее привлекательными для покупок могут стать акции нефтегазового сектора, такие как «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «Газпром нефть».

Сегодня негативные настроения на отечественном рынке акций обусловлены очередным падением нефтяных котировок и отрицательной динамикой фьючерсов на биржевые индексы США. Фьючерсный контракт Brent четвертую торговую сессию подряд проводит в диапазоне $27-29, и пробой его нижней границы может способствовать дальнейшему снижению инструмента к отметке $25. При развитии данного сценария рублевый индикатор рискует опуститься к уровням 2350-2400 пунктов, а рубль вплотную приблизится к отметке 76 за доллар. Таким образом, в ближайшие дни внимание участников торгов будет сосредоточено на динамике нефтяных цен, которые станут определяющим фактором дальнейшего направления движения российских биржевых индексов и валюты.



