Royal Philips NV (PHG) – крупный голландский производитель медицинского оборудования отчитался по результатам первого квартала 2020 года. Как и большинство компаний в стартовавшем сезоне отчетности, подразделение показало снижение продаж и прибыли. Чистая прибыль сократилась в 4,2 раза до 39 млн руб.

Мы считаем данное падение прибыли временным явлением. Плюсом для компании стало сохранение выручки на прошлогоднем уровне, 4,15 млрд евро, хотя формально зафиксировано минимальное снижение показателя.

Фактор коронавируса сказался на падении на 12% до 1,14 млрд выручки сегмента выпуска товаров для персонального ухода (Personal Health). Однако продукция сегмента обладает наиболее эластичным спросом и при снятии ограничительных мер, спрос быстро вернется к прежним значениям.

Напротив, сегмент оборудования в сфере диагностики и терапии с визуальным контролем (Diagnosis & Treatment) вырос сразу на 6% до $1,83 млрд евро. Наиболее существенный рост демонстрирует актуальный для слежения за состоянием пациентов сегмент дистанционного контроля за пациентами. Его выручка выросла на 9%, до 1,11 млрд евро.

Мы считаем, компании удалось приспособиться к ситуации. В компании отмечают, что удается успешно реализовывать на рынке оборудование для диагностической визуализации, аппараты искусственной вентиляции легких, а также приборы для контроля за состоянием пациентов. А снижение прибыли обусловлено в том числе стремлением адаптироваться к изменению структуры спроса. Инвестировано более 100 млн евро в расширение производства этой продукции.

В дальнейшем не ожидаем снижения объемов продаж. Компания испытывала негативное воздействие последствий коронавируса на протяжении всего квартала. Таким образом текущий результат в полной мере отразил распространение эпидемии. Уже в январе начали падать продажи в Азиатском регионе.

Конечно, неопределенность финансовых результатов во 2 квартале сохраняется, но отметим текущую тенденцию роста сопоставимых продаж и маржи скорректированной EBITA, о которой также упоминается в пресс-релизе Royal Philips NV. Компания не сократила дивиденды и не перенесла их выплату. За 2019 год, как и планировалось, инвесторы получат 0,85 евро за акцию. Но средства будут выплачены в виде акций.

Тенденция восстановления котировок позволяет предположить, что если к концу второго квартала компании удастся восстановить продажи в сегменте товаров для персонального ухода и сохранить объемы продаж востребованного сейчас оборудования, то котировки на бирже NYSE вернутся к максимумам начала года выше $50/акцию.



