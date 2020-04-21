У Brent еще есть шанс вернуться в диапазон $27-29
По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,79%, закрывшись на отметке 2823,16 пункта; промышленный индекс Dow Jones упал на 2,44%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,03%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 0,62% — это самый низкий показатель более чем за две недели. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта, до −0,45%.
После бурного роста на прошлой неделе, обусловленного стимулирующими мерами ФРС и обещаниями Трампа в кратчайшие сроки перезапустить экономику, в понедельник инвесторы взяли паузу. В ближайшие дни в фокусе рынка будут информация о перспективах перезапуска ведущих мировых экономик и набирающий обороты сезон отчетов американских корпораций. Из наиболее интересных будут квартальные результаты Netflix, которые компания опубликует сегодня после закрытия торгов.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 7,53% и закрылись на отметке $26,17. Цена фьючерсного контракта Brent вышла из четырехдневного диапазона $27—29 и вплотную приблизилась к уровню поддержки $25. Если рубеж устоит, нефтяные котировки вновь вернутся в границы ранее покинутого диапазона. Также сегодня состоится заседание Техасской железнодорожной комиссии, которая регулирует нефтяную отрасль в одном из самых крупных нефтедобывающих штатов США. Нельзя исключать, что на фоне драматического падения майского контракта WTI, регулятор будет более настойчив в своих рекомендациях по сокращению добычи.
В понедельник индекс Мосбиржи потерял 0,36%, закрывшись на отметке 2525,97 пункта. Уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2470 и 2500 пунктов, сопротивления — 2550 и 2610 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 102100 и 100000 пунктов, сопротивления — 106500 и 108000 пунктов.
Рубль завершил торги на отметке 75,55, потеряв 2,15% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 75 и 74,40, сопротивления — 75,70 и 75,95.
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