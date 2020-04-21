Нефть напомнила о рисках
Вчера преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+4,82%). Упали на новостях о дивидендах бумаги Татнефти (-6,68%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-76.
Цена на нефть продолжила падение. Острый дефицит свободных емкостей, а также закрытие позиций крупных игроков перед экспирацией привели к падению цены ближнего поставочного контракта до —$35 за баррель. Беспрецедентная ситуация (отрицательные цены на высокие сорта нефти ранее в истории не наблюдались) усиливает волнения инвесторов. Возможно, риск экологических аварий и потерь производителей заставит власти принять экстренные меры по восстановлению деловой активности в разгар эпидемии либо искать решения по утилизации нефти и снижению добычи. В противном случае, в мае ситуация обострится. Цена в $25 за баррель Brent уже не обеспечивают рентабельность части добычи на Ближнем Востоке, России и США, не говоря уже об отрицательных ценах. Риски для производителей возрастают, и они предпочитают увеличить продажу июньских контрактов, чтобы избежать повторения вчерашней ситуации на рынке. Однако, панические продажи приводят к обратному эффекту – цена продолжает падение. Первые прогнозы о запасах нефти в США выйдут завтра. Сейчас они на историческом максимуме – около 20 млн баррель. Если в среду запасы увеличатся – рынок ждет новый ценовой шок.
Ожидаем негативную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон, акции нефтегазового сектора продолжат снижение. Ориентир: диапазон 75,00- 76,00 в паре USD/RUB и 2450-2550 п. по индексу Мосбиржи.
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