Вчера преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции АФК Системы (+4,82%). Упали на новостях о дивидендах бумаги Татнефти (-6,68%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-76.

Цена на нефть продолжила падение. Острый дефицит свободных емкостей, а также закрытие позиций крупных игроков перед экспирацией привели к падению цены ближнего поставочного контракта до —$35 за баррель. Беспрецедентная ситуация (отрицательные цены на высокие сорта нефти ранее в истории не наблюдались) усиливает волнения инвесторов. Возможно, риск экологических аварий и потерь производителей заставит власти принять экстренные меры по восстановлению деловой активности в разгар эпидемии либо искать решения по утилизации нефти и снижению добычи. В противном случае, в мае ситуация обострится. Цена в $25 за баррель Brent уже не обеспечивают рентабельность части добычи на Ближнем Востоке, России и США, не говоря уже об отрицательных ценах. Риски для производителей возрастают, и они предпочитают увеличить продажу июньских контрактов, чтобы избежать повторения вчерашней ситуации на рынке. Однако, панические продажи приводят к обратному эффекту – цена продолжает падение. Первые прогнозы о запасах нефти в США выйдут завтра. Сейчас они на историческом максимуме – около 20 млн баррель. Если в среду запасы увеличатся – рынок ждет новый ценовой шок.

Ожидаем негативную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон, акции нефтегазового сектора продолжат снижение. Ориентир: диапазон 75,00- 76,00 в паре USD/RUB и 2450-2550 п. по индексу Мосбиржи.