Пара доллар-рубль удержит позиции выше 75,5
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля складывается умеренно негативный внешний фон.
Давление на него окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 25,5 доллара за баррель, а также динамика валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют небольшое снижение. В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем некоторого ослабления российской валюты, что позволит паре доллар/рубль удержать позиции выше 75,5 рубля. При этом в ходе сессии, на фоне возможного дальнейшего снижения цен на нефть, американская валюта предпримет попытку сделать еще один шаг в сторону к середине диапазона 75 – 80 рублей, в который она вернулась днем ранее.
Из внутренних факторов выделим подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 апреля. Это будет способствовать увеличению предложения иностранной валюты на рынке и сдержит ослабление рубля при ухудшении внешней конъюнктуры.
Напомним, что в понедельник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар вырос на 2,1%, поднявшись выше 75,5 рубля, евро прибавил 2%, закончив торги в районе 82 рублей. Отметим. что основным фактором, способствовавшим ослаблению национальной валюты, стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к минимумам апреля.
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