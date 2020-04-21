По итогам торгов 20 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,36% — до 2525,97 п., а РТС упал на 0,96% — до 1068,32 п.

Главной печалью рынка была вновь нефть. Ближний контракт WTI провалился в моменте до $1,02 за баррель, отражая крайне низкий спрос на нефть в США. Впрочем, это ещё не был конец абсурда, так как затем контракт падал до —$40. У нефтяных трейдеров существуют вполне обоснованные опасения в том, что хранилища могут скоро закончиться. Впрочем, уже во вторник контракт завершит своё обращение и участники торгов забудут о нём, как о страшном сне. По данным Минэнерго США, заполнение хранилищ в Кушинге составляет уже около 70%. Кстати, если верить данным Reuters и Platts, дисконт по Urals сокращается из-за ограничений по поставкам в мае. Тем не менее, среди аутсайдеров дня преобладали бумаги нефтяников: «Татнефть» (-5,42%), «Башнефть» (-2,2%), «ЛУКОЙЛ» (-2,11%), «Роснефть» (-1,91%). По бумагам «Татнефти» дополнительный негатив, который состоит в планах совета директоров выплатить финальные дивиденды за 2019 год только по привилегированным акциям в размере номинальной стоимости самих бумаг. Оставшуюся после выплат прибыль предлагается учитывать в качестве нераспределённой. В лидерах дня были бумаги АФК «Система» (+4,82%). Президентом АФК "Система" стал бывший Генеральный директор "Детского мира" Владимир Чирахов. Рынок оценил данную новость, как положительную. В. Чирахов смог выстроить достаточно эффективный бизнес в "Детском мире" создав дополнительную стоимость для акционеров. В структуре АФК "Система" ещё много активов, которые могут быть выведены на рынок через первичные размещения акций. Соответственно, многие рассчитывают на то, что опыт Владимира Чирахова поможет компании более эффективно подготовить будущие публичные общества к размещению, что, соответственно, позволит АФК "Система" повысить свои доходы. Также в лидерах Yandex (+4,03%), Polymetal (+1,77%), «М.Видео» (+1,66%), ГМК «Норникель» (+1,61%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (+1,55%). Последние растут вслед за укреплением доллара против рубля. Объём торгов на основной секции Московской Бирже составил 67,663 млрд рублей. То есть активность была существенно ниже, чем в предыдущие несколько торговых сессий.

Рубль находился под давлением на фоне дешевеющей нефти. На рынках сохраняется тревожность, которая способствует укреплению доллара. Однако уже нельзя говорить о всё сметающей волне паники, которая присутствовала в марте. Дорожает золото, серебро, никель. То есть можно говорить о том, что инвесторы всё же подбирают активы, которые имеют шанс на рост в условиях будущего ослабления доллара, когда начнётся восстановление экономики в США и Европе. Рубль также имеет шансы войти в списки первой очереди на инвестиции, так как сохраняет реальную доходность в отличие от доллара и евро. Однако на коротком отрезке давление на отечественную валюту сохраняется и иначе быть не может, если Brent торгуется возле $26, а Urals ниже $23 за баррель.

Торги в США завершились падением индексов. Вряд ли стоит удивляться тому, что сектор энергетики был худшим на фоне отрицательных цен на рынке нефти. Майский контракт WTI закрыл день на отметке —$37,63 за бар., т.е. покупателю нефти должны ещё доплатить значительную сумму, чтобы он принял на себя поставку. Однако бумаги крупных нефтяников отреагировали на событие относительно спокойно. Exxon Mobil подешевела на 4,7%, а Chevron Corp. на 4,13%. Меж тем, у рынка могли быть моменты радости в виде отмены ряда ограничений в Европе, улучшения статистики заболеваемости в Нью-Йорке. С другой стороны, нефть прикрыла более неприятное событие, а именно сложные переговоры в сенате по одобрению пакета помощи малому бизнесу на $350 млрд. Во вторник обсуждение продолжится, но уже ясно, что после панических решений стартового периода законодатели не чувствуют необходимость спешить. В остальном рынок был относительно спокоен. Даже бумаги IBM подорожали на 0,24% перед отчётом. С другой стороны, отчётность компании удивила слабыми продажами и прибылью выше ожиданий, но на расширенных торгах инвесторы проявили своё негативное отношение. По итогам торгов DJIA упал на 2,44% до 23650,44 п., а S&P 500 снизился на 1,79% до 2823,16 п.

Азиатские рынки нашли свой повод для беспокойства. Согласно информации источников CNN, Ким Чен Ын находится в плохом состоянии после хирургической операции. Прямого воздействия на рынки это не оказывает, но создаёт ситуацию неопределённости внутренних и внешних проявлений северокорейской политики. Из Австралии пришли вести о банкротстве второй крупнейшей авиакомпании страны Virgin Australia.

Майский контракт WTI вышел в плюс на торгах во вторник. Июньский прибавлял более 4,5%. Меж тем, согласно опросу Reuters, на рынке ожидают, что за прошлую неделю американские коммерческие запасы нефти выросли на 16,1 млн бар. Особое внимание трейдеры обратят на состояние хранилищ в Кушинге, где они были заполнены почти на 70% ещё неделей ранее. Ожидается, что при сохранении прежних объёмов добычи основные нефтехранилища будут переполнены в течение нескольких недель. Первую информацию о запасах рынок получит в 23:30 мск, когда выйдет отчёт API. По направлению золота пока всё спокойно. Резервы SPDR Gold Trust выросли за понедельник с 1021,69 тонн до 1029,59 тонн. К 9:00 мск Brent — $25,31 (-1,02%), WTI — $21,4 (+4,75%), Золото — $1705,1 (-0,36%), Медь — $4990,18 (-2,44%), Никель — $12250 (-2,11%).

Индекс доллара повышался на 0,21% до 100,16 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 0,61%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,084 (-0,24%), GBP-USD — $1,241 (-0,26%), USD-JPY – 107,46 (-0,15%).

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Индексы Азии в минусе, нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Похоже, что инвесторов не удовлетворяют темпы рестарта экономики в ключевых регионах. Затягивание ограничительных мер на май грозит более долгосрочными последствиями для экономики. Доллар пока укрепляется, но, похоже, что в текущем году у США будет бюджетный дефицит сравнимый с общим бюджетом за прошлый год. Впрочем, это история на будущее, хотя золото уже отыгрывает её признаки. Российский рынок акций начнёт день в минусе, хотя сильно перепроданный рубль может отыграть часть потерь.