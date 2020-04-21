На прошлой неделе на рынке еврооблигаций развивающихся стран происходила преимущественно консолидация вблизи достигнутых уровней. С одной стороны, ощутимую поддержку рынку оказывало расширение стимулирующих мер ФРС и правительства США. С другой стороны, снижались цены на нефть из-за опасений, что оговоренное на встрече ОПЕК+ сокращение добычи недостаточно для балансировки спроса, который сохраняется слабым на фоне карантинов в крупнейших экономиках. Это, в частности, приводило к умеренному давлению на котировки российских евробондов.

В результате еврооблигационный индекс Euro Cbonds IG Corporate EM вырос на 1,2% по итогам недели, индекс Euro Cbonds IG Russia прибавил 0,4%.

На рублевом долговом рынке основной темой недели стала денежно-кредитная политика российского центробанка: Э. Набиуллина отметила, что на предстоящем заседании Банка России (24 апреля) будет рассматриваться вопрос о снижении ключевой ставки. В совокупности со стабилизацией курса рубля, а также благодаря тому факту, что ускорение инфляции происходит исключительно в рамках прогноза ЦБ, это привело к продолжению роста рынка рублевых облигаций. Ставки по ОФЗ достигли уровней начала года. По итогам недели индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли на 1,5% и 0,4% соответственно.

Ввиду снижения ставок на рублевом рынке повысилась активность и на первичном корпоративном рынке облигаций. РЖД смогли разместить семилетний выпуск с доходностью 7,49%, «Ростелеком» – трехлетний выпуск с доходностью 6,86%.

Котировки еврооблигаций развивающихся стран могут попасть под давление, во-первых, со стороны слабых статданных по крупнейшим экономикам, а во-вторых, − опасений относительно снижения цен на нефть. Тем не менее благодаря расширению мер поддержки глобальными центробанками и правительствами крупнейших стран котировки еврооблигаций имеют потенциал для роста от текущих уровней.

На рублевом долговом рынке основной интригой является в первую очередь величина, на которую ЦБ снизит ключевую ставку на заседании в эту пятницу (25 б.п. или 50 б.п.). Кроме того, высокий интерес вызывает прогноз регулятора относительно дальнейшей динамики инфляции и ключевой ставки. В случае позитивных комментариев ЦБ рублевые облигации продолжат демонстрировать ценовой рост.

Мы ожидаем, что Банк России снизит ключевую ставку на 0,5%, и считаем в текущих условиях интересными для инвестирования среднесрочные корпоративные облигации с высокими рейтингами.

Рубль

На прошлой неделе рубль вновь был в лидерах среди валют развивающихся рынков. Индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 1,5%. Российская валюта, несмотря на коррекцию цен на нефть, напротив, укрепилась на 0,2% по отношению к доллару. Отчасти такая динамика объясняется ростом рынка ОФЗ. Кроме того, на прошлой неделе президент РФ объявил меры фискальной поддержки российской экономики. В условиях финансирования дефицита бюджета за счет средств ФНБ или выпуска ОФЗ такие меры в среднесрочной перспективе могут привести к укреплению рубля.

В краткосрочной перспективе на курс рубля будет влиять динамика цен на нефть, а также общее отношение инвесторов к активам развивающихся стран. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе волатильность сохранится на текущем уровне, целевой курс рубля– 73-75 за доллар.