Евро под давлением антирисковых настроений
Во вторник, 21 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует негативную динамику после консолидационного движения днем ранее.
Вчера, в понедельник, валютная пара EUR/USD была настроена на консолидационный лад в условиях смешанного информационного фона. Инвестиционное сообщество на старте недели переваривало большой объем разношерстной информации, начиная со статистики по заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах и событий на рынке нефти и заканчивая новостями о нездоровье северокорейского лидера.
Число умерших от COVID-19 в США за выходные превысило 40 000, при этом в администрации Трампа активно обсуждались планы снятия карантинных ограничений, а губернаторы отдельных штатов открыто возражали против столь спешного открытия экономики. На этой неделе Трамп снова огорошил общественность, объявив о намерении полностью приостановить иммиграцию в Штаты посредством соответствующего указа.
Драматические события разыгрались вчера и на рынке нефти – майские фьючерсы на нефть марки лайт рухнули на 306% до уровня —$37,63 за баррель и впервые в истории закрылись на отрицательной территории.
После столь тревожного развития событий за океаном доллар на сегодняшних торгах пустился в динамичный рост – поддержку ему оказывает подъем антирисковых настроений на биржевых площадках и обеспокоенность игроков по поводу состояния американской экономики и переполнения нефтехранилищ в Штатах.
Новая волна «оборонительных» настроений на биржевых площадках не оставляет евро шансов на рост в краткосрочной перспективе, тем более что на этой неделе ожидается масса удручающих квартальных отчетов компаний, а в четверг появятся предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг Старого Света за апрель, и их величины наверняка огорчат игроков.
С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD наметилось пробитие «треугольника» вниз, и потенциал просадки курса в краткосрочной перспективе сохраняется.
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