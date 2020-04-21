В пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Цикл снижения ставки возобновится. Основная интрига вокруг масштабов снижения.

В пятницу пройдет очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Мартовское заседание проходило в условиях повышенного стресса на мировых финансовых рынках, ослабления рубля до отметок выше 80 в паре с долларом и падения цен на нефть марки Urals ниже 20 долл./бар. В марте регулятор оставил ставку неизменной на уровне 6%, не дав явных сигналов относительно будущих шагов. В условиях экстремально высокой неопределенности регулятор сохранил пространство фактически для любого варианта действий.

С середины марта ситуация на мировых финансовых рынках существенно улучшилась:

Фондовый рынок в США прибавил более 22%.

Рубль отыграл часть мартовских потерь. Стоимость бивалютной корзины (55% доллар и 45% евро) снизилась с 82 до 77 рублей.

Доходности на рынке российских суверенных облигаций снизились с мартовского заседания на 40-130 бп вдоль кривой.

Нефтяной рынок начал демонстрировать признаки стабилизации после заключения сделки ОПЕК+, но все еще остается весьма уязвимым в условиях существенного избытка предложения.

С учетом стабилизации ситуации на финансовых рынках, несколько снизились риски дальнейшего ослабления рубля, и, как следствие, смягчились инфляционные риски в краткосрочном периоде. Это, с нашей точки зрения, создает пространство для снижения ставки на предстоящем заседании. Инфляция начала ускоряться в марте и, вероятно, превысит отметку в 3% г/г по итогам апреля. Целевой уровень в 4% может быть превышен в 3 квартале текущего года. Тем не менее, среднесрочные инфляционные риски остаются умеренными из-за существенного ослабления внутреннего спроса. Умеренное восстановление рубля от стрессовых уровней марта снижает риски существенного удорожания импортных товаров. Снижение ставки, безусловно, не сможет значимо поддержать экономическую активность в условиях карантина. Перспективы динамики экономической активности мы подробно обсуждали здесь. Тем не менее, более низкие процентные ставки придадут экономике дополнительные стимулы на этапе восстановления во второй половине 2020 года и в 2021 году.

Председатель Банка России дала весьма четкий сигнал на пресс-конференции в прошлую пятницу о том, что снижение ставки будет основным вариантом к рассмотрению Советом директоров. Основная интрига заключается в выборе между снижением на 25 бп или на 50 бп. Консенсус-прогноз опрошенных аналитиков указывает на снижение на 50 бп. Мы, скорее, склоняемся к сценарию со снижением на 25 бп с мягкой тональностью пресс-релиза, сигнализирующей о готовности регулятора к дальнейшему снижению ставки на последующих заседаниях по мере дополнительных признаков стабилизации инфляции.