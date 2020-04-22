Американские биржевые площадки во вторник закрылись в минусе. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,07%, закрывшись на отметке 2736,56 пункта; промышленный индекс Dow Jones потерял 2,67%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 3,48%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на четыре базисных пункта, до 0,57%, что стало самым низким показателем за последние шесть недель. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,48%, что является самым низким показателем за последние три недели.

Поводом для минорных настроений на Уолл-стрит стали негативные отчеты компаний и продолжившие обвальное падение цены нефть. Согласно опубликованным данным, компания IBM в первом квартале снизила чистую прибыль на 26%, до 1,2 миллиарда долларов, и из-за пандемии COVID-19 отозвала прогноз на 2020 год. Концерн Coca-Cola, несмотря на увеличение чистой прибыли, заявил, что ожидает существенных последствий карантинов на свои показатели уже за текущий квартал. В ближайшее дни инвесторы сосредоточат внимание на отчетах за первый квартал, которые должны внести больше понимания, насколько сильно пандемия вредит американским корпорациям. В настоящий момент, несмотря на двухдневное снижение, индекс S&P 500 по-прежнему остается на территории «бычьего рынка», нижняя граница которого расположена в диапазоне 2650—2700 пунктов.

Во вторник негативные настроения на российском рынке акций были обусловлены очередным падением нефтяных котировок и возобновившимся снижением на биржах Европы и США. Цены на нефть находятся под давлением резко упавшего мирового спроса на энергоносители и спекулятивной игры на понижение в производных инструментах. Во вторник цена фьючерсного контракта Brent опускалась ниже отметки $18 за баррель, потеряв свыше 25% своей стоимости. Однако панических распродаж в сегменте голубых фишек не наблюдалось, что говорит о том, что по всей видимости игроки рассчитывают на скорое окончание паники на сырьевых площадках. Однако для того, чтобы снова вернуться на траекторию роста, индексу Мосбиржи необходимо закрепиться над уровнем 2500 пунктов.

Рубль завершил торги на 77,08, потеряв 2,3% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 76,55 и 76, сопротивления — 77,65 и 78.