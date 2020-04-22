Во вторник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Акции АФК Система (AFKS) подешевели на 4.1%, Норникеля (GMKN) – на 4.0%, Транснефти (TRNFP) – на 2.9%, Татнефти (TATN) – на 2.4%, ВТБ (VTBR) – на 2.1%, НЛМК (NLMK) – на 2.0%. Скачок волатильности на нефтяном рынке США распространился и на Европу – фьючерсы на нефть Brent за день упали более чем на 24%, что негативно отразилось на готовности инвесторов искать потенциал роста на российском рынке акций. В итоге индекс РТС краткосрочно оказался ниже психологически важного уровня 1000 пунктов, курс доллара США к рублю превысил 77.0.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подешевели на 7.6%, Томской распределительной компании (TORS) – на 6.0%, банка Уралсиб (USBN) – на 4.7%.

Фондовые индексы США понизились на 2.7% — 3.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня с под давлением внешних факторов.

На рынке энергоносителей сохраняется повышенная волатильность, фьючерсы на Brent торгуются примерно на 16% ниже уровня закрытия, зафиксированного во вторник (и ниже уровня минимума за текущий век). Как сообщается, профильные министры стран ОПЕК+ во вторник провели внеочередную телеконференцию, но не пришли к решению относительно каких-либо новых мер поддержки рынка.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося движения вверх по паре доллар-рубль на фоне усиления неопределенности, связанной с внешним фоном.