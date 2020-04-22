Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился негативный внешний фон.

Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте, станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent падает более чем на 15%, отступив ниже 17 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных поводов к направленному движению в рубле.

Сдерживать снижение российской валюты будут продажи иностранной валюты со стороны Центробанка, а также подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, что увеличит спрос на рублевую ликвидность.

Учитывая это, в начале торгов ожидаем подъема пары доллар/рубль выше 77,5 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения аппетита к рисковым активам, американская валюта продолжит восходящую динамику и сделает еще один шаг к верхней границе диапазона 75 – 80 рублей.

Напомним, что днем ранее, на фоне обвала рынка энергоносителей, рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 2%, закончив сессию в районе 77 рублей, евро прибавил 2,1%, поднявшись выше 83,7 рубля. Кроме негативной динамики на рынке энергоносителей, ослаблению рубля способствовала динамика валют развивающихся стран, снижавшихся на фоне низкого спроса на риск.