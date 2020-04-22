Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным спадом в пределах 2.5-4.5%, в диапазоне 2375-2425 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2360, 2350 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2450, 2480 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильную утреннюю просадку стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации. Ближайшей точкой притяжения для указанного индекса вполне может послужить ближайший значимый уровень 2400 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок. Соответственно, среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.50%) и РТС (-5.26%) завершили торги с неравномерным понижением. Негативный характер вчерашних торгов был определен уже в момент их открытия с достаточно сильным разрывом вниз. Внутри дня мы наблюдали еще более масштабную просадку указанных индексов. Основной удар от возобновившегося ухудшения внешнего фона приняла на себя отечественная валюта. Поэтому долларовый индекс РТС демонстрировал опережающее падение.

Минувший день оказался небогат на значимые новости и события. Среди важных внешних сигналов стоит отметить ожидаемо слабую статистику по продажам на вторичном рынке жилья в США. В марте указанный показатель упал на 8.5% в сравнении с предыдущим месяцем. Месячная динамика указанного показателя оказалась наихудшей с ноября 2015 года.

Вместе с тем, основное внимание участников локальных торгов было приковано к динамике нефтяных котировок. Напомним, что в понедельник стоимость выходящих из обращения майских контрактов на нефть сорта WTI проваливалась далеко в область отрицательных значений. Этот невероятный факт оказал сильное давление и на стоимость контрактов с более поздними сроками исполнения. Вчера июньские фьючерсы на нефть сорта Brent проседали ниже психологически значимого уровня $20 за баррель. А сегодня утром они возобновили падение и уже торгуются в районе $17 за баррель.

На фоне указанных событий вчерашняя просадка ключевых фондовых индексов в Европе и в США в среднем на 3-4% уже воспринимается как рядовое явление, представляющее собой лишь часть общей негативной тенденции. Вместе с тем, индексы МосБиржи и РТС продолжают удерживаться намного выше мартовских минимумов, когда цены на нефть были гораздо лучше текущих. С четом указанного фактора они имеют весомый потенциал для дальнейшего падения от текущих уровней.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Вечером участники срочного рынка демонстрировали нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на негативную динамику нефтяных котировок, лидером однодневного падения среди голубых фишек вчера выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —3.97%). Металлургическая компания отметила в своей англоязычной инвестиционной презентации наличие рисков для продаж в текущем году. После недавнего уверенного отскока от мартовского минимума указанные акции выглядят относительно устойчивыми. Однако среднесрочная техническая картина в них вполне может ухудшиться в случае вероятного возобновления агрессивных распродаж в российских акциях по любым ценам.

Акции Татнефть-ао (TATN RM, —2.40%), Татнефть-ап (TATNP RM, —3.25%) вновь торговались хуже рынка на инерции сильного падения, состоявшегося днем ранее. Стимулом для этого послужило известие о том, что нефтяная компания «Татнефть» не будет выплачивать финальных дивидендов за 2019 год по обыкновенным акциям и выплатит символический 1 руб. по привилегированным бумагам без учета выплаченных ранее промежуточных дивидендов. В течение ближайших нескольких кварталов подобная практика может стать стандартом для всей отечественной нефтяной отрасли.

Лидерами повышения среди ликвидных бумаг выступили акции Полюс (PLZL RM, +1.37%) и Polymetal (POLY RM, +1.76%). Бумаги золотодобывающих компаний в очередной раз сыграли роль защитных активов на фоне падающего рынка.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +0.90%) сумели незначительно повыситься на фоне сообщения о том, что правительство может выделить российским авиакомпаниям 7.6 млрд руб. на возмещение недополученных в марте доходов. Далее такая мера может применяться ежемесячно. В условиях текущего глобального спада объемов авиаперевозок представители отрасли могут надеяться лишь на дотации и иные меры внешней поддержки.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 12.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Японский Nikkei225 просел на 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. Вместе с тем, утреннее продолжение обвального падения нефтяных котировок создает условия для открытия индекса МосБиржи с сильным понижением.