Сегодня с утра цены на нефть марки Brent вновь рухнули. Снижение составляет порядка 20%, и котировки ушли в район 16 долларов за баррель. Похоже, что крупные спекулянты начали выходить из длинных позиций по нефти, опасаясь, что Brent повторит судьбу североамериканской марки WTI и тоже сходит в отрицательную зону.

Но есть и фундаментальные проблемы для нефти. Самая главная из них – это не сильный профицит предложения, а отсутствие свободных хранилищ, причем как в Штатах, так и у нас. Поэтому нефтяные компании, не имеющие технической возможности остановить производство нефти, вынуждены продавать ее по любой, даже отрицательной цене.

Падение нефти во многом привело к снижению вчера американского рынка на 3%. Похоже, что на мировых площадках начинается вторая волна распродаж, которая затрагивает также промышленные и драгоценные металлы.

Удивительно, но на таком фоне Индекс Мосбиржи выглядел вчера очень достойно, потеряв по итогам дня лишь 1,5%. Причем мы не увидели обвала в нефтяных бумагах. Возможно, «Роснефть» и «Лукойл» просто увеличили объем выкупа своих акций с рынка.

Частично бумаги экспортеров поддерживались и падающим рублем.

Сегодня американские фьючерсы подрастают на полпроцента, но в качестве индикатора движения отечественный рынок все-таки будет больше ориентироваться на нефть, нынешние цены на которую сулят экономике России жесточайший кризис.

Так что ждем открытия Индекса Мосбиржи вниз.

Как далеко будет падать нефть – в настоящий момент спрогнозировать невозможно. Технические факторы сейчас практически не работают.

Вряд ли Банк России сумеет удержать рубль от очередного падения даже за счет увеличенного объема валютных вливаний. На рынке Форекс курс рубля уже преодолел отметку 77, и теперь остановку стоит ждать в районе 80 – это сильное сопротивление по паре доллар-рубль.

В таких условиях совсем не исключено, что регулятор в нынешнюю пятницу не будет снижать ставку из-за рисков дальнейшего падения рубля. При таком сценарии стоит ждать волны распродаж в ОФЗ, в цены которых уже заложено снижение ставки.