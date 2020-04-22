По итогам 21 апреля индекс МосБиржи упал на 1,5%, до 2488,02 п., а РТС на 5,26%, до 1012,15 п.

Рынок имеет достаточно понятное понимание отдалённого будущего, но совершенно не знает, что делать с ближними контрактами нефти с поставками в мае. Апрельский провал спроса уже обеспечил опережающую загрузку нефтехранилищ. Соответственно, мало кто готов брать на себя ответственность по закупкам новой нефти, хотя её отдают за бесценок, а накануне WTI можно было вовсе купить с прибылью $40. Ближний контракт Brent также оказался в схожей ситуации, хотя до отрицательных значений ещё далеко. Уже в сентябре поставки на $10 дороже ближнего контракта. С учётом такого расклада в индикативных фьючерсах отечественный рынок показал снижение, но было оно гораздо скромнее, чем в марте, когда на американских биржах запахло кризисом ликвидности. Собственно говоря, нефтяные бумаги даже смогли вырваться из списка самых слабых бумаг. В итоге, «Роснефть» потеряла 1,27%, «ЛУКОЙЛ» 1,05%. Среди слабых были бумаги АФК «Система», по которым прошлась волна фиксации прибыли после бурного роста днём ранее на новостях о назначении нового президента. Акции ГМК «Норникель» провалились на 3,97%. Руководство компании заявляет о возможном сокращении инвестиционной программы из-за возможного падения продаж. Вместо дефицита никеля на глобальном рынке компания теперь ожидает навес предложения. Не обошлось и без растущих историй. Бумаги X5 Retail Group возглавили список роста, прибавив 2,38%. «Русгидро» (+2,02%) увеличила генерацию в I квартале на 19,2%. Подросли акции производителей удобрений, а также в числе лидеров роста в дни тревог на рынке присутствуют Polymetal (+1,76%) и «Полюс» (+1,37%). Если сравнивать итоги дня с потерями в нефти, то можно сказать, что рынок уже не готов закладываться на очередную долгосрочную панику. С мая ситуация на рынке нефти начнёт восстанавливаться за счёт возвращения спроса и ограничений на добычу. Отрицательные значения по контрактам WTI забудут, как страшный сон. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 109,197 млрд рублей.

Как мы и предполагали, выход курса рубля за диапазон 70,0-75,0 стал возможен при резком изменении цены на нефть. Естественно, что случился пробой верхней границы на фоне провала котировок Brent ниже $25, а затем и $20 за баррель. Данная ситуация, скорее всего, долго не продлиться. Уже в мае начнётся восстановление рынка нефти, а с ним и рубля. На среду Минфин запланировал размещение ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Размещения пройдут в объёмах остатков, доступных для размещения. Однако ситуация на рынках складывается таким образом, что аукционы могут быть признаны несостоявшимися, поскольку инвесторы потребуют более высоких доходностей, чем планирует финансовое ведомство.

По сути, каждая новая неделя на американском рынке связана с объявлением об очередных программах помощи. Однако этих программ оказывается недостаточно. Ещё утром во вторник Д. Трамп сообщил через твиттер, что поручил министру финансов разработать план помощи нефтяной индустрии, которая впервые в истории столкнулась с отрицательными котировками нефти. На подходе онлайн компании. На Wall Street снижают прогнозы по Facebook (-4,17%) и Alphabet (-3,88%), ожидая падение объёмов интернет рекламы. Совсем мрачным днём не стал за счёт новостей CNN о согласовании пакета помощи малому бизнесу. Вместо $350 млрд Конгресс готов одобрить программу на $450 млрд. Затем уже Сенат одобрил пакет на $480 млрд и вернул на голосование в Конгресс. Соревнование «кто даст больше» поддержал Д. Трамп. Пакет уже включает программу помощи малым банкам, госпиталям и другим организациям, пострадавшим от COVID-19. Возможно, что на пути к помощи и сектор строительства. Продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 8,5% за март. Кстати, на фоне развала рынка нефти бумаги энергетических компаний были далеко не самыми слабыми. Exxon Mobil потерял лишь 0,53% капитализации, а Chevron Corp. 2,31% Потери в акциях Intel составили 4,76%, а Microsoft 4,13%. Даже сильный отчёт Coca-Cola не защитил бумаги компании от потери 2,47%. Судя по всему, рынок ждёт пакета помощи нефтяником от Вашингтона, как и сами нефтяники, которые отказались обсуждать меры снижения добычи с властями в Техасе. По итогам торгов DJIA упал на 2,67% до 23018,88 п., а S&P 500 на 3,07% до 2736,56 п.

Кошмар на нефтяной улице ближних контрактов продолжается. На азиатских торгах Brent теряет почти $15, а уже июньский WTI торгуется ниже $11 за баррель. В общем плане, слабость нефти может означать ухудшение перспектив экспорта товаров в страны, которые эту нефть добывают. Соответственно, цена на нефть это не только расходы потребителей топлива, но и доходы производителей товаров. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 19078,82 п. (-1,05%), Hang Seng — 23822,35 п. (+0,12%), Shanghai Composite — 2838,65 п. (+0,41%).

Рынок нефти продолжает разрушаться. Уже июньский контракт WTI отправился вслед за майским, который прекратил своё обращение накануне. API сообщает, что на неделе до 17 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 13,2 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн бар., а дистиллятов на 7,6 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали роста запасов нефти на 12,9 млн бар., бензина на 5,7 млн бар. и дистиллятов на 3,7 млн бар. Можно сказать, что статистика оказалась лишь немногим хуже ожиданий. Власти Техаса попробовали договориться с производителями нефти о добровольном сокращении, но получили отказ. Однако и в Комиссии по железным дорогам, которая также занимается регулированием нефтедобывающей отрасли, пока не готовы к административным ограничениям, опасаясь судебных претензий со стороны компаний. Решение было отложено до 5 мая, пока генеральный прокурор штата не выскажет своё мнение по данному вопросу. Впрочем, даже в случае принятия решения потребуется от нескольких дней до недель для снижения производства на 1 млн бар. Как мы неоднократно подчёркивали, упорство в сохранении прежних объёмов добычи приведёт лишь к тому, что она сократиться, но уже по техническим и финансовым причинам. Упрямство по данному вопросу грозит лишь финансовыми потерями, а для многих компаний ростом вероятности безнадёжного банкротства. В Оклахоме и С. Дакоте также рассматривают варианты ограничения производства, но уже очевидно, что реакция американской стороны оказалась даже медленней, чем реакция OPEC+. К слову говоря, накануне состоялось оперативное совещание нескольких членов OPEC+, которые выразили готовность начать осуществлять соглашение раньше намеченных сроков, а также взять на себя более широкие обязательства. В целом, если Вашингтон запустит программу поддержки нефтяной индустрии, то какие-либо ценовые войны теряют всякий смысл. Для рынка нефти будет иметь значение лишь объём инвестиций и эффективность производства. Пока на рынках происходит нефтяной кошмар, золотые инвесторы тихо делают своё дело. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1029,59 до 1033,39 тонн. К 9:00 мск Brent — $16,64 (-13,92%), WTI — $10,94 (-5,45%), Золото — $1705,8 (+1,07%), Медь — $4910,81 (-0,09%), Никель — $11915 (-2,31%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 100,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,56% по сравнению с 0,57% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,085 (-0,02%), GBP-USD — $1,23 (+0,04%), USD-JPY – 107,6 (-0,15%).

Внешний фон для российского рынка вновь складывается негативно. В нефти продолжается активное падение котировок, пока производители пытаются делать вид, что сокращают, или готовы сокращать, добычу. Впрочем, американские компании вовсе призывают убрать руки от свободного рынка, но рассчитывают на помощь Вашингтона в своём социалистическом соревновании за производственные результаты любой ценой. Падение нефти негативно скажется на рубле, который рискует приблизиться к своим годовым минимумам.