Возможен рост выше 80 в паре доллар-рубль
Вчера преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции X5 Retail (+2,38%). Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции АФК Системы (-4,15%). Пара USD/RUB подскочила до максимума с начала месяца, поднявшись выше 77 на фоне снижения цены на нефть.
Цена на нефть продолжила падение. Контракт с поставкой в июне торгуется около $10 за баррель, что в 4-6 раз ниже ее производственной себестоимости. Стоимость сорта Brent ниже $20 за баррель – это меньше, чем до заседания ОПЕК+, поводом для которого стало падение цены на нефть. Сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в США, они могут показать еще большее сокращение свободных емкостей, и в этом случае контракт с поставкой в июне может также уйти на отрицательную территорию. На этом фоне продолжит падение и Brent, а также российская Urals, хотя расчетные контракты, скорее всего, не уйдут на отрицательную территорию. Реакция рубля будет соответствующей – возможен рост выше 80 в паре USD/RUB.
Минфин проведет аукцион ОФЗ. Помимо среднесрочной бумаги с фиксированным купоном будет предложена облигация с переменным купоном. Я полагаю, что, несмотря на волатильность рубля, облигации найдут спрос не менее, чем на 30 млрд руб., поскольку ожидания снижения ключевой ставки не уменьшились. Проблема с хранением нефти носит так или иначе временный характер, и быстро решится при оживлении экономики.
Ожидаем негативную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рыке в фокусе операционные результаты Ленты. Ориентир: диапазон 76,00-80,00 в паре USD/RUB, 2400-2450 п. по индексу Мосбиржи.
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