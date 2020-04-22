Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, при этом рублевый индикатор находился не так далеко от нижней полосы Боллинджера дневного графика (2380 пунктов) – цели краткосрочного падения. Для индекса РТС, который пострадал сильнее из-за слабого рубля, аналогичной ключевой поддержкой выступает уровень 950 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2550 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне потерял чуть более 2% к доллару и евро вслед за обвалом нефтяных цен. Пара доллар/рубль завершила день немногим ниже сопротивления 77,50 руб., пробой которого откроет ей дорогу к 80 руб. Пара евро/рубль стремилась к 84 руб., при преодолении которых наверняка продолжит повышение к 86 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в минус, продолжая испытывать давление со стороны нефтяных площадок. Тем не менее близость технически важных отметок и некоторое улучшение настроений в Азии и по американским фьючерсам будут ограничивать падение в течение сессии. Не исключено, что на рынок нефти в среду поступят новые сообщения о готовности ОПЕК++ оказать немедленную поддержку ценам. В текущей ситуации, однако, нефтяные котировки уже перешли в свободное падение, которое сложно будет остановить словесными интервенциями.