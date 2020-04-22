Рынок акций РФ и рубль продолжат третий день снижаться под давлением внешних факторов, в частности, падающих нефтяных котировок. Курс рубля в парах с основными валютами может протестировать минимумы года.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно снижение по индексу РТС и тестирование уровня 1000 пунктов под давлением внешних факторов, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости. Контракты на нефть сорта Brent подешевели. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1,1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился, японский Nikkei 225 просел. Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Вместе с тем, утреннее продолжение обвального падения нефтяных котировок создает условия для открытия индекса Мосбиржи с сильным понижением, отмечает он. Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 2,5-4,5%, в диапазоне 2375-2425 пунктов.

Внешний фон для российского рынка вновь складывается негативно, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". В нефти продолжается активное падение котировок, указывает он.

Падение нефти негативно скажется на рубле, который рискует приблизиться к своим годовым минимумам, считает аналитик.

"Учитывая это в начале торгов ожидаем подъема пары доллар-рубль выше 77,5 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения аппетита к рисковым активам, американская валюта продолжит восходящую динамику и сделает еще один шаг к верхней границе диапазона 75-80 рублей", — полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает в среду, 22 апреля, ослабления рубля к доллару на открытии торгов до уровня 77,55 рубля и последующее движение пары в диапазоне 77,2-79 рублей за доллар.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник на закрытии торговой сессии опустились на 2,67-3,48% на фоне падения нефтяных цен и продолжения сезона корпоративной отчетности.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,87-0,97%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 символически снизился, гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,17%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,46%.

Стоимость нефти падает на 12% — до 17,02 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,04% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,0862 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций ощутимо упал, обновив по биржевым индексам минимумы с конца марта-начала апреля. Продолжившийся обвал рынка нефти усилил давление на стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов снизился на 1,5%, до 2488,02 пункта, индекс РТС упал на 5,26%, до 1012,15 пункта. Основные российские фондовые индексы обновили во вторник минимумы с 30 марта (2431,98 пункта) и 2 апреля (991,49 пункта).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 1,53 рубля — до 77,08 рубля, евро поднялся на 1,73 рубля, до 83,72 рубля, следует из данных Московской биржи.