Во вторник доходность 10-летних ОФЗ выросла на 15 б.п. – до 6,32% годовых. Устойчивость рынка ОФЗ к столь низким ценам на сырье поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Сегодня Минфин РФ на недельных аукционах предложит ОФЗ26229 с погашением в ноябре 2025 г. и 4-летние ОФЗ 24021 с переменным купоном. На фоне снижения спроса на риск на глобальных рынках сегодня ждем большую часть заявок инвестор с премией по доходности 5-10 б.п. к закрытию вторника.

Поскольку есть сильные ожидания снижения ключевой ставки на заседании 24 апреля, то Минфин сегодня скорее всего отклонит заявки с премией более 5 б.п. В итоге объем размещения может быть относительно небольшой. Если же Минфин, как и на прошлой неделе, решит занять около 100 млрд руб., то премия на аукционах может транслироваться в аналогичный рост доходности ОФЗ на вторичном рынке.

Российские евробонды, также как и большинство суверенных еврооблигаций ЕМ, вчера снижались в цене. Доходность Russia`29 выросла до 3,15% годовых (+13 б.п.). Сегодня ожидаем сохранения низкого аппетита к риску ЕМ и ухода доходности Russia`29 в диапазон 3,15 — 3,20% годовых.