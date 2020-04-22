Падение нефтяных цен до минимума 1999 года снизило оптимизм инвесторов в рублевые облигации
Во вторник доходность 10-летних ОФЗ выросла на 15 б.п. – до 6,32% годовых. Устойчивость рынка ОФЗ к столь низким ценам на сырье поддерживают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
Сегодня Минфин РФ на недельных аукционах предложит ОФЗ26229 с погашением в ноябре 2025 г. и 4-летние ОФЗ 24021 с переменным купоном. На фоне снижения спроса на риск на глобальных рынках сегодня ждем большую часть заявок инвестор с премией по доходности 5-10 б.п. к закрытию вторника.
Поскольку есть сильные ожидания снижения ключевой ставки на заседании 24 апреля, то Минфин сегодня скорее всего отклонит заявки с премией более 5 б.п. В итоге объем размещения может быть относительно небольшой. Если же Минфин, как и на прошлой неделе, решит занять около 100 млрд руб., то премия на аукционах может транслироваться в аналогичный рост доходности ОФЗ на вторичном рынке.
Российские евробонды, также как и большинство суверенных еврооблигаций ЕМ, вчера снижались в цене. Доходность Russia`29 выросла до 3,15% годовых (+13 б.п.). Сегодня ожидаем сохранения низкого аппетита к риску ЕМ и ухода доходности Russia`29 в диапазон 3,15 — 3,20% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200422/831308378.html