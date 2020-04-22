Вчера РусГидро (HYDR RX – без рекомендации) опубликовало ожидаемо сильные операционные результаты за 1 кв. 2020 г., отразившие заметное восстановление после провального начала прошлого года. Выработка электроэнергии суммарно по группе возросла на 18,6% (здесь и далее – год к году) до 34,4 млрд кВтч. Наибольшее восстановление продемонстрировали ГЭС ключевого для компании Центрального региона (плюс 51,2% до 12,4 млрд кВтч), прошлогоднее падение на которых было наиболее глубоким по причине низкой водности. На Дальнем Востоке рост составил 37,4% до 4,4 млрд кВтч, тогда как в группе РАО ЭС Востока было падение на 4,6% до 10,3 млрд кВтч. В Сибири зафиксирован рост на 7,2% до 6,0 млрд кВтч, на Юге России и Северном Кавказе – на 10,6% до 1,3 млрд кВтч. Напомним, в 1 кв. 2019 г. снижение выработки составило 9,0%, так что текущие очень высокие показатели стали возможны благодаря уровню водности ключевых водохранилищ существенно выше среднемноголетних значений.

РусГидро сообщило, что во 2 кв. 2020 г. приток воды в бассейне Волжско- Камского каскада, откуда питаются ГЭС Центрального региона (на них приходится больше трети суммарной выработки компании) ожидается на 20–30% ниже нормы. На Дальнем Востоке и в Сибири он будет близким или выше нормы.

Учитывая низкую базу 2 кв. 2019 г., это означает, что в текущем квартале можно рассчитывать на прирост выработки в пределах 10%. Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовых компаний группы РусГидро в отчетном периоде увеличился на 0,2% до 13,5 млрд кВтч, что составляет довольно существенный объем (40%) в сравнении с ее выработкой.

Компания представит финансовую отчетность за 1 кв. в начале июня, тогда же мы рассчитываем получить информацию относительно платежной дисциплины клиентов. В настоящий момент населению предоставлена возможность не оплачивать услуги ЖКХ до конца года без штрафных санкций, и по мере сохранения карантинных мер, по нашим оценкам, доля неплатежей будет существенно увеличиваться.

Эффект для финансовых показателей это создаст уже во 2 кв. В первом квартале они будут находиться под давлением низких цен РСВ, которые во многом являются следствием роста выработки ГЭС.