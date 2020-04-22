Учитывая высокую вероятность экономической рецессии в России на фоне пандемии коронавируса и изменения спроса на нефть в мире, Standard & Poor's прогнозирует, что чистая прибыль ВТБ в 2020 году окажется близкой к нулю (тогда как первоначальный прогноз банка предполагает 220-230 млрд руб.) при повышении стоимости риска до 3% в 2020 (с 0.8%). В результате, как предполагает агентство, не стоит ждать выплаты дивидендов за 2019 и 2020 гг. Оно также ожидает, что EPS банка начнет быстро восстанавливаться после 2021 года, а целевой ROE восстановится на уровне 15%.

Мы еще не пересмотрели наши собственные оценки ВТБ, но, на наш взгляд, стоимость риска на уровне 3% — пессимистичный сценарий на 2020 год. Мы надеемся, что фактический показатель будет несколько лучше, но, по нашим оценкам, определенно выше 2%. Фактический размер отчислений в резервы будет зависеть от того, как долго будет продолжаться карантин.

Тем не менее, несомненно, в текущих экономических условиях существует серьезный риск для дивидендов, в связи с чем мы не видим катализаторов для акций в ближайшей перспективе.



