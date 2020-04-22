Предоставленная господдержка укрепит позитивный настрой в отношении акций "Аэрофлота"
Согласно плану правительства по спасению экономики в условиях COVID-19, российские авиакомпании могут получить 9.3 млрд руб. для возмещения недополученных доходов за февраль и март 2020 года. В документе говорится, что далее компенсации могут продолжать выплачиваться ежемесячно, но их точный размер не указывается.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что авиакомпании получат не менее 23 млрд руб. дополнительного финансирования для покрытия текущих расходов (лизинг, выплата зарплат и т.д.).
Предоставленная поддержка может укрепить позитивный настрой в отношении акций Аэрофлота, но мы считаем, что их пока рано рассматривать в качестве инвестиционной возможности, так как весь 2020 год будет крайне сложным для сектора, и для Аэрофлота, в частности.
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