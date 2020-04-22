Ситуация на рынке нефти показывает масштаб проблем мировой экономики
В центре внимания инвесторов остается ситуация на нефтяном рынке, где продолжается масштабный обвал цен на нефть в условиях заполнения нефтяных хранилищ. При этом ситуация на нефтяном рынке показывает масштаб проблем, с которым столкнулась мировая экономика, что оказывает негативное влияние на весь блок рисковых активов.
Опубликованный вчера немецкий индекс экономических ожиданий от ZEW вернулся в положительную область и оказался выше ожиданий (28.2 против —42.3), что, однако, не отражает реальных настроений экономических агентов, поскольку рост индекса говорит лишь о том, что экономическая ситуация в ЕС в мае может оказаться лучше ситуации в апреле. Как следствие, в соответствии с нашими ожиданиями, данные не оказали значимого влияния на евро. Пара EURUSD в утренние часы остается вблизи отметки 1.085.
Темпы распространения коронавируса в мире остаются весьма высокими — за вчерашний день было зафиксировано около 90 тысяч новых случаев заболевания. Сегодняшний день не богат на значимые макроданные, поэтому в центре внимания инвесторов останется ситуация на нефтяном рынке и распространение коронавируса.
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