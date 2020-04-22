Вчера Норникель обновил свою презентацию для инвесторов. Ниже представлены ее ключевые моменты. 

Компания планирует направить на борьбу с COVID-19 140 млн долл. (1,3% EBITDA за 2020п).

 Прогноз производственных показателей на 2020 г. был подтвержден; компания отмечает, что никаких значительных перебоев в ее деятельности нет.

 Если мировая экономика не начнет восстанавливаться относительно текущих уровней, объем продаж Норникеля может снизиться, а запасы, соответственно, начнут расти (никаких оценок представлено не было).  Компания отмечает вероятность того, что объем капиталовложений в 2020 г. может оказаться ниже прогноза (2,2–2,5 млрд долл. в 2020 г.) из-за ослабления рубля, задержек в поставках оборудования и карантинных мер. По нашим оценкам, ослабление рубля до 77,00 за доллар предполагает капиталовложения в 2020 г. на уровне 1,9–2,2 млрд долл.

 Компания повысила оценку избытка предложения никеля на мировом рынке примерно на 40 тыс. т, до 149 тыс. т в 2020 г. из-за более значительного, чем ожидалось, снижения спроса со стороны производителей нержавеющей стали и сектора производства аккумуляторов для электромобилей.

 Избыток предложения на рынке палладия теперь оценивается в 100 тыс. унц. (1% рынка) против предполагавшегося ранее дефицита на уровне 200 тыс. унц., поскольку компания ухудшила свою оценку продаж автомобилей в мире и теперь прогнозирует их снижение на 20% в 2020 г.

На наш взгляд, это указывает на то, что рынок останется сбалансированным даже в случае отсутствия значительного восстановления продаж автомобилей во 2п20.

 На рынке меди, согласно ожиданиям компании, сохранится баланс с небольшим избытком предложения на уровне 80 тыс. т.

 Оценка избытка предложения платины была немного снижена до 500 тыс. унц., поскольку снижение предложения из-за остановки мощностей в Африке более чем компенсирует ожидания снижения спроса.