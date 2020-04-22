Ослабление рубля предполагает капиталовложения "Норникеля" в 2020 году в $1,9-2,2 млрд
Вчера Норникель обновил свою презентацию для инвесторов. Ниже представлены ее ключевые моменты.
Компания планирует направить на борьбу с COVID-19 140 млн долл. (1,3% EBITDA за 2020п).
Прогноз производственных показателей на 2020 г. был подтвержден; компания отмечает, что никаких значительных перебоев в ее деятельности нет.
Если мировая экономика не начнет восстанавливаться относительно текущих уровней, объем продаж Норникеля может снизиться, а запасы, соответственно, начнут расти (никаких оценок представлено не было). Компания отмечает вероятность того, что объем капиталовложений в 2020 г. может оказаться ниже прогноза (2,2–2,5 млрд долл. в 2020 г.) из-за ослабления рубля, задержек в поставках оборудования и карантинных мер. По нашим оценкам, ослабление рубля до 77,00 за доллар предполагает капиталовложения в 2020 г. на уровне 1,9–2,2 млрд долл.
Компания повысила оценку избытка предложения никеля на мировом рынке примерно на 40 тыс. т, до 149 тыс. т в 2020 г. из-за более значительного, чем ожидалось, снижения спроса со стороны производителей нержавеющей стали и сектора производства аккумуляторов для электромобилей.
Избыток предложения на рынке палладия теперь оценивается в 100 тыс. унц. (1% рынка) против предполагавшегося ранее дефицита на уровне 200 тыс. унц., поскольку компания ухудшила свою оценку продаж автомобилей в мире и теперь прогнозирует их снижение на 20% в 2020 г.
На наш взгляд, это указывает на то, что рынок останется сбалансированным даже в случае отсутствия значительного восстановления продаж автомобилей во 2п20.
На рынке меди, согласно ожиданиям компании, сохранится баланс с небольшим избытком предложения на уровне 80 тыс. т.
Оценка избытка предложения платины была немного снижена до 500 тыс. унц., поскольку снижение предложения из-за остановки мощностей в Африке более чем компенсирует ожидания снижения спроса.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200422/831309865.html