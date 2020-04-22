X5 будет лидировать среди ритейлеров по темпам развития онлайн-продаж
X5 Retail Group объявила о запуске пилотного проекта экспрессдоставки из магазинов Перекресток – «Перекресток.Быстро». На данном этапе услуга доступна из 9 московских супермаркетов. К маю ее планируется распространить на другие столичные магазины, а к концу текущего года – на другие города.
В зависимости от супермаркета, покупателям доступен ассортимент из 9–14 тыс. позиций. Доставка осуществляется в течение 1–2 часов. Услуга бесплатна для заказов на сумму от 599 руб. Также объявлено о развертывании сотрудничества между сетью супермаркетов Пятерочка и каршеринговой службой Делимобиль, которая предоставит свои автомобили с закрепленными водителями для экспресс-доставки товаров. Такие услуги каршеринг будет предоставлять только юридическим лицам, минимальная стоимость услуги – 2,5 тыс. руб. в день.
С новой услугой еще больше расширяется присутствие X5 в сегменте онлайн-продаж, где действует портал Perekrestok.ru, а недавно компания начала предоставлять услугу экспресс-доставки из магазинов шаговой доступности. Пока эта услуга охватывает 115 магазинов в Москве, что обеспечивает покрытие 90% столичных домохозяйств, и 9 магазинов в Казани, но к концу 2020 г. компания планирует распространить ее на 500 магазинов в Москве и других густонаселенных городах. Согласно стратегии X5, к 2029 г. на долю новых направлений бизнеса должно приходиться 20% общей выручки, и развитие онлайн-продаж и сопутствующих видов услуг, на наш взгляд, имеет принципиальное значения для достижения этой цели.
Мы считаем, что X5 Retail Group будет лидировать среди традиционных ритейлеров по темпам развития онлайн-продаж, и в этом смысле приоритет доставке продовольственных товаров представляется очень своевременным. Наше видение развития данного направления представлено в материале E-Grocery sector – Quarantine canteen. Работа сервисов каршеринга в Москве приостановлена с 13 апреля в рамках ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
Для минимизации убытков операторы ищут пути сотрудничества с другими компаниями.
На наш взгляд, для Пятерочки это привлекательная возможность, позволяющая улучшить логистику операций и повысить трафик. Возможностью сотрудничества с каршеринговыми службами и ИТ-сервисами в целях повышения эффективности своих операций могут воспользоваться и другие компании, такие как Яндекс.Лавка и Самокат. Мария
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