Вчера нефтяные котировки падали практически целый день, цена на нефть марки Brent опустилась до менее 20 долл./барр. Сегодня с утра распродажа продолжилась, Brent уже около 17 долл./барр. Вполне вероятно, что столь значительное падение – своего рода эмоциональная реакция рынка на обвал котировок WTI днем ранее, хотя тот и был связан с техническими факторами. С другой стороны, динамика в понедельник привлекла внимание к проблеме свободных нефтехранилищ, есть риск, что они будут полностью исчерпаны достаточно

быстро. В этой связи сегодняшние данные по запасам сырой нефти в США от EIA кажутся особо интересными, они могут показать, с какой скоростью заполняются нефтехранилища в Соединенных Штатах. Несмотря на столь негативную динамику на рынках, доходности гособлигаций США вчера снизились сравнительно немного, UST10 сейчас торгуется под 0,56%, на 5 б.п. ниже, чем в конце дня в понедельник. Тем не менее это уже близко к историческим минимумам, зафиксированным в начале марта нынешнего года. Мы уже подчеркивали, что доходность UST10 остается на низком уровне отчасти из-за того, что Федрезерв нарастил скупку активов, поэтому в моменты, когда аппетит к риску возвращается, она растет крайне неохотно. Соответственно, в ближайшее время доходность может вновь немного снизиться, но ее больших колебаний мы не ждем.

Вчера доходности российских бумаг и их аналогов выросли на 10–25 б.п., что весьма умеренно при более чем 20-процентном падении нефтяных цен. Российские выпуски были среди отстающих, прибавив в доходности 10–18 б.п. Причем длинный конец кривой оказался под повышенным давлением – RUSSIA’43 (YTM 4,11%) просел в цене на 3,25 п.п., RUSSIA’42 (YTM 4,05%) и RUSSIA’47 (YTM 4,02%) – на 2,5 п.п. В то же время турецкие евробонды продемонстрировали устойчивость – на дальнем конце кривой падение котировок не превысило 30 б.п. Не было единства и на развитых рынках: в то время как котировки германских бондов росли, итальянские выпуски потеряли 2–6 п.п. Сегодня мы не исключаем небольшой коррекции, однако для уверенного разворота поводов недостаточно.

Вчерашняя реакция корпоративных облигаций на обвал сырьевых рынков была более чем сдержанной по причине низкой ликвидности. По этой причине сильнее остальных пострадали выпуски Газпрома как самые ликвидные среди российских корпоративных бумаг, они подешевели на 30–90 б.п. При этом сдвиг их доходностей все равно был меньшим, на 5–10 б.п. вверх, по сравнению с суверенной кривой. Остальные бумаги в секторе просели в цене в пределах 15 б.п., так что сегодня их переоценка, вероятно, продолжится. В других секторах ценовые движения фактически отсутствовали, торговались лишь отдельные бумаги. В частности, бонд IMHRUS’22 (YTM 10,89%) подорожал на 1 п.п., тогда как SOVCOM’perp (YTC 12,51%) и CRBKMО’perp (YTC 19,09%) подешевели на 0,8 п.п. и 2,25 п.п. соответственно.