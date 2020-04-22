ЦБ резко снизил лимит на депозитном аукционе. Лимит снижен до 650 млрд руб. Снижение лимита связано с предстоящими в начале следующей недели налоговыми платежами, к тому же в последнее время сохраняется повышенный спрос на ликвидность со стороны банков. Из-за сокращения лимита сегодня на корсчета банков в ЦБ должно поступить около 500 млрд руб. за счет перераспределения средств с депозитов. Следует отметить, что предложение со стороны банков также сократилось, правда, все равно превысило лимит, сокращение было ожидаемым из-за роста спроса на ликвидность, наблюдаемого с конца прошлой недели.

Отчисления на обязательные резервы продолжают расти. В понедельник отчисления на спецсчета в ЦБ составили 17,6 млрд руб., вчера – еще 25,3 млрд руб., так что суммарно за два дня рост обязательных резервов составил чуть менее 43 млрд руб. В эти дни как раз проводится ребалансировка счетов с учетом динамики обязательств банковского сектора в марте. Рост отчислений означает рост обязательств банковского сектора и потребует увеличения среднего уровня корсчетов примерно на 180–200 млрд руб., возможно, именно с этим связано усиление спроса на ликвидность в последние дни, банки могли недооценивать объем корсчетов, необходимый для выполнения нормативов. Несмотря на рост ставок на межбанковском рынке с конца прошлой недели, мы не ждем дефицита ликвидности, ЦБ по мере необходимости может увеличивать объем предоставляемого банкам фондирования.