Сегодня утром рубль вновь немного слабеет на фоне продолжающегося резкого обвала цены нефть Brent — она упала на 13% и, вероятно, будет стремиться к нулю в ближайшее время. Однако чувствительность рубля к нефти пока остается довольно низкой, чему способствуют продажи валюты Банком России и низкий спрос на валюту из-за уменьшения импорта в условиях карантина.

Сегодня основным событием будет публикация еженедельных данных по запасам нефти в США от Управления энергетической информации США (EIA), которые вряд ли обрадуют рынок. Пока нефтяные цены продолжают сильно снижаться, рубль будет следовать за ними, хотя его чувствительность к ним останется низкой.

Сегодня рубль может ослабнуть до 79 за доллар на продолжающегося обвала нефтяных цен.



